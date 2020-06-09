Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 394 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 27 bin 856'ya çıktığı bildirildi.

Ölü sayısının 13 artarak 810, iyileşen sayısının da 217 artarak 12 bin 412'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19'dan en fazla Ukrayna'nın Çernovtsi ve başkent Kiev bölgelerinin etkilendiği belirtildi.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.

Ermenistan'da 350 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 350 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 13 bin 675'e, ölü sayısı 6 artarak 217'ye çıktı.

Bugüne kadar 71 bin 405 test yapılan ülkede, 4 bin 451 Kovid-19 hastası iyileşti, 8 bin 933 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da vaka sayısı 13 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 215 artarak 13 bin 74'e yükseldi, vaka sayısında artış yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Salgının çok hissedildiği başkent Nur Sultan'da son bir günde 41 yeni vakaya rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 520, Almatı'da 22 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 904 oldu.

Genel vaka sayısından ayrı tutulan hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı da son 24 saatte 339 artarak 1696'ya ulaştı.

Kovid-19'dan 180 kişinin iyileşmesiyle taburcu olanların sayısı 7 bin 737'ye, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 448'e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 18'e, vaka sayısının 44 artarak 4 bin 448'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 1073 kişinin tedavisinin sürdüğü, 8 hastanın durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar salgın tespit edilen 3 bin 357 kişi sağlığına kavuştu.

Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

328 Kırgızistan vatandaşı tahliye edildi

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 23 artarak 2 bin 55'e çıktığı bildirdi.

Son bir günde 2 bin 127 test yapıldığını kaydeden Üsenbayev, ölü sayısının 1 artarak 24, iyileşen sayısının da 38 artışla 1483 olduğunu aktardı.

Üsenbayev, 548 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Tatyana Kuznetsova da şehrin Oktyabr ilçesindeki Orta-Say gıda pazarının koronavirüs nedeniyle kapatıldığını ifade etti.

Kırgızistan'da 2 bin kişi hastanelerde gözetim altında tutulurken, 8 bin 592 kişi ev karantinasında bulunuyor.

328 Kırgızistan vatandaşı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Türkiye'den tahliye edildi.

Gürcistan'da vaka sayısı 821'e çıktı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 kişide daha Kovid-19 vakasına rastlanmasıyla vaka sayısının 821'e, sağlığına kavuşanların sayısının 686'ya yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar salgın nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 249 kişi çeşitli hastanelerde gözetim altında, 2 bin 902 kişi karantinada bulunuyor.