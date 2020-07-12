Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

NUR Azerbaycan, Özbekistan, Belarus ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 520 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 24 bin 41'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 486 artarak 15 bin 93'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 306'ya çıktı.

Bugüne kadar 568 bin 234 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 642 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 13 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 149 artarak 12 bin 855'e, virüsten ölenlerin sayısının 1 artarak 59'a çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 70 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 7 bin 723 hasta iyileşirken, 5 bin 73 hastanın tedavisi sürüyor.

Dün ülkede saptanan 486 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Belarus'ta vaka sayısı 65 bine yaklaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 165 artarak 64 bin 932'ye, ölü sayısı 5 artışla 464'e çıktı.

461 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenlerin sayısı 55 bin 380'e ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 134 bin Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Moldova'da 174 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 174 artarak 19 bin 382'ye, ölü sayısının 2 artışla 642'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 211 artarak 12 bin 667'ye ulaştığı belirtildi.

Vakalardan 2 bin 613'ünün sağlık personeli olduğu aktarılan açıklamada, son 24 saatte 1071 testin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 10 artarak 1380'e çıkarken, bunun yüzde 63'ü iyileşti, kalanının tedavisi sürüyor.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Moldova'da, 27 bin 349 kişi gözetimde tutuluyor.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü aşmış, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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