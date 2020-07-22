Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 391 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 28 bin 633'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 504 artarak 20 bin 443'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak 385'e çıktı.

Bugüne kadar 649 bin 953 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 7 bin 805 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede, Nisan'da 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına indi.

Moldova'da 356 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 356 artarak 21 bin 798'e, ölü sayısının ise 5 artışla 712'ye çıktığı kaydedildi.

257 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 14 bin 856'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunuldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 4 artarak 1528'e yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus'ta 6 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 173 artarak 66 bin 521'e, ölü sayısının da 6 artışla 513'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 469 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenleri sayısının 59 bin 61 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 153 artarak 18 bin 324'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 95'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca ülkede iyileşenlerin sayısının 145 artarak 9 bin 666'ya yükseldiği kaydedildi.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 561 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün gönderdiği maske, koruyucu tulum ve diğer tıbbi malzemelerde oluşan 4 milyon dolar değerindeki 85 ton insani yardım Özbekistan'a ulaştı.

Özbekistan Süper Ligi maçları bazı futbolcularda Kovid-19 tespit edilmesi üzerine 28 Temmuz'a kadar askıya alındı.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bini aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 48 artarak 7 bin 15'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 58'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşenlerin sayısı 58 artarak 5 bin 741'e yükseldi, böylece Kovid-19 hastalarının yüzde 81,8'i iyileşti.

Ülkede 142 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Kazakistan

Kazakistan'da temmuz başında Kovid-19 vakalarının artmasıyla eczanelerde oluşan ilaç eksikliğini ithalatla giderme çalışmaları sürüyor.

Almatı Valiliğinden yapılan açıklamada, Hindistan'dan alınan 34 ton ilacın Almatı şehrine ulaştığı belirtildi.

Kazakistan'a Özbekistan ve Rusya'ın gönderdiği koruyucu malzemelerden oluşan insani yardım Aktöbe kentine ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 75 bin 153 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 46 bin 790'ı iyileşmişti.

Kovid-19 nedeniyle 610 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 27 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Temmuz başında vaka sayısının keskin artmasıyla 5 Temmuz'da uygulanan iki haftalık sıkı karantina 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna'da karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Ukrayna Hükümeti, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 17 Mart'ta ilan edilen karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Karar gereği, ülkenin Kovid-19 durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" bölgelere bölünecek ve her bölgede farklı tedbirler uygulanacak.

Kovid-19 nedeniyle 1534 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 60 bin 995, iyileşen sayısı 33 bin 172 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.