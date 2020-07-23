Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 347 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 28 bin 980'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 531 artarak 20 bin 974'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 391'e çıktı.

Bugüne kadar 658 bin 782 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 7 bin 615 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına indi.

Moldova'da vaka sayısı 22 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 307 artarak 22 bin 105'e, ölü sayısının ise 7 artışla 719'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 318 kişinin sağlığına kavuştuğu ve iyileşen sayısının 15 bin 174 olduğu kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 15 artarak 1543'e çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 30 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 167 artarak 66 bin 688'e, ölü sayısı da 6 artışla 519'a yükseldi.

378 Kovid-19 hastası iyileşti ve sağlığına kavuşan sayısı 59 bin 439'a ulaştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kovid-19'la mücadelede yaklaşık 500 milyon Belarus Rublesi (yaklaşık 209 milyon 500 bin dolar) harcadıklarını belirtti.

Karantina ilan edilmeyen ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Özbekistan'da 10 binden fazla Kovid-19 hastası iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 172 artarak 18 bin 703'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 97'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 130 artarak 10 bin 2'ye ulaştığı kaydedildi.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 601 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

-Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 45 artarak 7 bin 60'a çıktı.

Açıklamaya göre, taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 793'e yükseldi, böylece Kovid-19 hastalarının yüzde 82'si iyileşti.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 58 ölümün gerçekleştiği ülkede 135 kişi hastanede, hastalığı hafif olan 1074 hasta da evinde tedavi görüyor.

Kazakistan'da 45 bin kişi zatürre teşhisiyle tedavi görüyor

Kazakistan Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagametova, bu yıl ülkede 234 binden fazla zatürre vakası tespit edildiğini belirterek, "Son 20 günde hastaneye kaldırılan 63 bin 491 zatürre hastasından 45 bininin tedavisi devam ediyor." bilgisini verdi.

Başbakan Askar Mamin, ülkede Kovid-19 vaka sayısının yüzde 2,1'e gerilediğini, hastanelerde yatak sayısının 30 binden 49 bine çıkarıldığını aktardı.

Mamin, iyileşenlerin sayısının yüzde 63'e çıktığını, ambulans çağrılarının yüzde 31'e gerilediğini bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 76 bin 799 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 48 bin 220'si iyileşmiş, 610 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz başında Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle uygulanan sıkı karantina devam ediyor. 2 Ağustos'a kadar geçerli olan karantinanın durum iyileşmezse uzatılması bekleniyor.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 06:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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