Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Tacikistan, Kazakistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Tacikistan, Kazakistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 378 artarak 22 bin 483'e, ölenlerin sayısının ise 7 artışla 726'ya çıktığı belirtildi.

Vakalardan 3 bin 24'ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 233 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 15 bin 407'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 2 bin 263 Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü ifade edildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısının 7 artarak 1550'e çıktığı, vakaların yüzde 65'inin iyileştiği belirtildi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkede sağlık alanında 15 Mayıs'ta ilan edilen olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Karar gereği, ülke genelinde düğün ve çeşitli törenlerin yapılmasına getirilen yasak ve 63 yaş üstü bireylerin sokağa çıkmasına getirilen kısıtlama devam edecek. Kreş, park ve eğlence merkezleri de kapalı kalmaya devam edecek.

Bununla birlikte, yurt dışından gelenler için 14 günlük karantina uygulaması da 7 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Öte yandan, en fazla 10 kişinin katılımıyla turistik amaçlı etkinliklerin düzenlenmesine izin verildi.

Ülkede kültür etkinlikler, 50'den fazla kişinin katılmaması şartıyla 1 Ağustos itibarıyla yapılabilecek.

Ayrıca, 1 Ağustos'tan itibaren izleyicisiz antreman ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi de kararlaştırıldı. İnsanlar halka açık yerlerde 3 kişilik grup halinde gezebilecek.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, bireylere ve işletmelere salgın kurallarına uyması çağrısında bulunarak, "Sağlık çalışanları her insanın hayatı için mücadele ediyor. Ancak birlikte Kovid-19'un yayılmasını engelleyebilir, hayatları kurtarabiliriz." dedi.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

Azerbaycan'da 332 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 332 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 29 bin 312'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 573 artarak 21 bin 547'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak 400'e çıktı.

Bugüne kadar 667 bin 819 testin yapıldığı Azerbaycan'da 7 bin 365 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına indi.

Özbekistan'da vaka sayısı 193 bini geçti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün vaka sayısının 193 artarak 19 bin 179'a, ölenlerin sayısının 1 artarak 104'e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 54 artarak 10 bin 203'e ulaştığı kaydedildi.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 872 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, hükümetin daveti üzerine geldikleri Özbekistan'da çalışmalara başladı.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Belarus'ta 5 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 158 artarak 66 bin 846'ya, ölü sayısının ise 5 artışla 524'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 316 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 59 bin 755 olduğu belirtildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 104 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 7 bin 104'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 58 artarak 5 bin 851'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 58 ölümün gerçekleştiği ülkede 133 kişi hastanede, belirtileri hafif olan 1062 hasta da evinde tedavi görüyor.

Rusya'da Kurban Bayram namazı bölgelerdeki duruma göre kılanacak

Rusya Müslümanları Dini İdaresi içerisinde bulunan Ulema Konseyi, salgın durumuna göre bölgedeki Müslüman idarelerinin Kurban Bayramı namazının kılınmasıyla ilgili karar alabileceğini duyurdu.

Karara göre, bayram namazı sadece Moskova Merkez Camisi'nde din görevlileriyle kılınacak.

Ayrıca, tüm Müslümanların evlerinde bayram havası oluşturması ve Rossiya-1 devlet kanalından bayram namazı saatinde yayınlanacak vaazı dinlemeleri önerildi.

Kovid-19 nedeniyle 13 bin 46 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da vaka sayısı 800 bin 849, iyileşen sayısı 588 bin 774 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da bayram namazı kılınmayacak

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Naurızbay Taganulı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu sene Kurban Bayramı namazının kılınmayacağını bildirdi.

Yurttaşların yeni oluşturulan internet sitesi üzerinden para yatırarak kurban kestirebileceklerini kaydeden Taganulı, vatandaşların kesim sürecine katılmayacağını, etlerin ilgili kişilerce dağıtılacağını duyurdu.

Ülkede görev başında Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarına kişi başı 2 milyon tenge (Yaklaşık 4 bin 850 dolar) tazminat ödenmeye başlandı.

Bugüne kadar ülkede 78 bin 486 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 49 bin 488'i iyileşmiş, 610 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz başında Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle uygulanan sıkı karantina devam ediyor. Durumda iyileşme görülmezse karantinanın ağustosta uzatılması bekleniliyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 07:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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