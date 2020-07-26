Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 417 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 30 bin 50'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 602 artarak 22 bin 684'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak 417'ye çıktı.

Bugüne kadar 683 bin 548 testin yapıldığı Azerbaycan'da 6 bin 949 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına inmişti.

Moldova'da vaka sayısı 23 bini geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 206 artarak 23 bin 34'e, ölü sayısı ise 3 artışla 735'ye yükseldi.

301 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşen sayısı 15 bin 909'a ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 10 artarak 1572'ye çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 139 bin 178 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatıldı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 165 artarak 20 bin 391'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 114'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 173 artarak 11 bin 4'e yükseldiği aktarıldı.

Özbekistan'da 85 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 9 bin 273 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan, 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatıldı.

Buna göre, 65 yaşın üstündeki vatandaşlar halka açık yerlerde bulunamayacak, üçten fazla kişi bir araya gelemeyecek, devlet kurumu görevlileri uzaktan çalışmaya devam edecek.

15 Ağustos'a kadar özel araçlar sabah ve akşam belirli saatlerde hareket edebilecek, şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yasaklanacak, taksiler ikiden fazla yolcu alamayacak.

Ülkedeki tüm ibadethane ve camilerin faaliyeti askıya alınırken, park, dinlenme tesisi, alışveriş merkezi, pazar yeri, spor salonu, havuz, kreş, dershane, kafe ve lokantalar kapalı kalacak, düğün, aile merasimleri ve diğer toplu etkinlikler de yine yasaklanacak.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'da tedbirler yeniden sıkılaştırılmıştı.

Belarus'ta vaka sayısı 67 bini geçti

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 130 artarak 67 bin 132'ye, ölü sayısı ise 4 artışla 534'e yükseldi.

333 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 60 bin 425'e ulaştı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 7 bin 192'ye çıktı.

Açıklamaya göre, iyeleşenlerin sayısı 64 artarak 5 bin 970'e yükseldi.

Bugüne kadar 59 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü ülkede, 1343 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da günlük test sayısı artırılacak

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, günlük Kovid-19 test sayısının ağustosta 35 bin 600'e, eylülde 64 bine çıkarılması planlanıyor.

Temmuz başında yaşanan ilaç eksikliği nedeniyle Rusya ve Hindistan'dan 4 milyon kutu ilaç getirildi.

Hastanelerde Kovid-19 hastalarının tedavisi için 1 aylık ilaç rezervi oluşturuldu.

Ülkede bugüne kadar 81 bin 720 vaka tespit edildi, bunun 51 bin 823'ü iyileşti, 610 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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