Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 396 artarak 24 bin 343'e, ölen sayısının ise 12 artışla 771'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 255 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 17 bin 40'a ulaştığı belirtildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 14 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1600'e yükseldiği, hastalardan yüzde 75'inin iyileştiği belirtildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede 6 bin 532 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 31 bin 504 kişi ise gözetimde tutuluyor.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

Azerbaycan'da 339 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 339 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 31 bin 560'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 673 artarak 25 bin 168'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 441'e çıktı.

Bugüne kadar 717 bin 164 testin yapıldığı Azerbaycan'da 5 bin 951 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günlerinde 600'e yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına inmişti. Son haftada günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 23 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde vaka sayısının 206 artarak 23 bin 78'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artışla 134'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, gün boyunca iyileşenlerin sayısının 495 artarak 13 bin 432'ye ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan, Özbekistan hükümeti, salgınla ilgili krizden etkilenen ihtiyaç sahibi 118 bin aileye 1,1 milyon dolarlık gıda malzemesi yardımında bulundu.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 9 bin 512 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Belarus'ta 5 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 147 artarak 67 bin 665'e, ölü sayısı ise 5 artışla 553'e çıktı.

323 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 61 bin 765'e ulaştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.

Ülkede nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 366 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkedeki vaka sayısı 46 artarak 7 bin 366'ya çıktı

Ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 48 artarak 6 bin 151'e yükseldi ve böylece hastaların yüzde 83,5'i iyileşmiş oldu.

Kovid-19 kaynaklı 60 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1155 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da sıkı karantina süresi iki hafta daha uzatıldı

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine 2 Ağustos'a kadar ilan edilen sıkı karantina uygulamasının 16 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Öte yandan, Tugjanov, karantinanın sona ermesiyle alışveriş merkezleri, kapalı pazarlar, güzellik salonları ve eğitim merkezlerinin faaliyete geçeceğini belirtti.

Kazakistan'da topluma açık yerlerde maske takma zorunluluğu da getirildi.

Ülkenin Sıhhi Başhekimi Ayjan Yesmagambetova'nın yeni kararında vatandaşların kapalı mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve sokakta maske takmalarının zorunlu olduğu, maske takmayanlara uygulanacak para cezasının 83 bin 340 tenge (yaklaşık 200 dolar) olduğu ifade edildi.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, maske takmanın virüsün bulaşma riskini yüzde 30 azaltacağını, maske takma kuralını ihlal edenlere para cezası uygulanacağını söyledi.

Bugüne kadar ülkede 87 bin 664 vaka tespit edilmiş, hastalardan 57 bin 815'i iyileşmiş, 793'ü hayatını kaybetmişti.

Ülkede temmuz ayının başında Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla iki hafta süreyle sıkı karantina uygulanmış, karantina süresi 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 07:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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