Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 380 artarak 25 bin 113'e, ölen sayısı ise 10 artışla 788'e çıktı.

302 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 17 bin 571'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 6 artarak 1617'ye yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, milli sporcuların antreman yaptığı havuzlar hariç halka açık havuzlar kapatıldı.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmiş, temmuz ortasında tekrar yükselmişti.

Azerbaycan'da vaka sayısı 32 bini geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 279 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 157'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 593 artarak 26 bin 474'e ulaştı, yaşamını yitirenler de 6 artarak 454'e çıktı.

Bugüne kadar 732 bin 236 testin yapıldığı Azerbaycan'da 5 bin 229 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son günlerde 400'ün altına inmişti. Son haftada günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 24 bin 569'a çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 265 artarak 24 bin 569'a, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artışla 144'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 452 artarak 14 bin 916'ya ulaştığı aktarıldı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 508 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Belarus'ta vaka sayısı 68 bine yaklaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 138 artarak 67 bin 946'ya, ölü sayısının ise 4 artışla 563'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 242 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 62 bin 686 olduğu aktarıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 451 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 7 bin 451'e çıktı.

Ülkede, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 40 artarak 6 bin 233'e ulaştı ve böylece hastaların yüzde 83,5'i iyileşmiş oldu.

Kovid-19 kaynaklı 60 ölümün gerçekleştiği ülkede 1158 kişinin tedavisi sürüyor.

Ukrayna

Ukrayna'da salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" bölgelere bölünmesiyle ilgili uygulama devreye girdi.

Buna göre bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirlenecek.

Verilerin 5 gün arda arda kötüye gitmesi durumda bölgenin rengi değişecek

Ayrıca, her bölgede farklı tedbirler uygulanacak.

Virüs nedeniyle 1709 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da, vaka sayısı 71 bin 56, iyileşen sayısı da 39 bin 308 olarak açıklanmıştı.

Rusya

Rus Hükümeti, İsviçre ile uçuşların karşılıklı olarak 15 Ağustos itibarıyla başlatılması yönünde karar aldı.

Karar gereği, Moskova-Cenevre-Moskova uçak seferleri haftada bir kez düzenlenecek.

845 bin 443 vakanın görüldüğü Rusya'da, ölü sayısı 14 bin 58, iyileşen sayısı da 646 bin 524 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 06:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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