Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1069 artarak 92 bin 662'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 672 artarak 62 bin 511'e ulaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kovid-19'un yüzlerce vatandaşın ölümüne sebep olduğunu belirterek, Kovid-19 ve zatürreden ölüm oranının hala yüksek olduğunu ifade etti.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, son 24 saatte Kovid-19'dan 34 kişinin hayatını kaybettiğini, bugüne kadar virüsten ölenlerin sayısının 1058'e çıktığını aktardı.

Kovid-19 vaka sayısında artış oranının son bir günde yüzde 1,2 olduğuna dikkati çeken Tsoy, salgının zirve noktasını geçtiğini söyledi.

Tsoy, sıhhi tedbirlerin güçlendirildiği son 3 haftada vaka sayısında azalma gözlemlendiğini ifade ederek, "Ülkede ortalama günlük artış neredeyse 2 kat azaldı." dedi.

Bakan Tsoy, hastanelerin doluluk oranının yüzde 34 olduğunu, sonbaharda olası salgının ikinci dalgasına hazırlandıklarını söyledi.

Son bir günde zatürreden 21 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Tsoy, geçen yıla göre bu yıl zatürre vakası sayısının 3 kattan fazla, zatürreden ölüm oranının 2 kat arttığını kaydetti.

Öte yandan başkent Nur Sultan'da temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla faaliyeti durdurulan toplu taşıma bugünden itibaren yeniden çalışmaya başladı.

06.00-21.00 saatlerinde hizmet verecek toplu taşıma araçlarına vatandaşlar ancak maskeyle girebilecek.

Temmuz ayının başında Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla ülkede uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 73 bini geçti?

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 990 artarak 73 bin 158'e, ölü sayısının 13 artışla 1738'e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 5 bin 163'ünün çocuk, 8 bin 799'unun da sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, 333 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 39 bin 876 olduğunu aktardı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 31 bin 544 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 5 gün art arda 1000'in üzerinde görülmüştü.

Özbekistan'da vaka sayısı 25 bin 828 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 492 artarak 25 bin 828'e, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 4 artışla 155'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 674 artarak 15 bin 833'e ulaştığı ve hastaların yüzde 64'ünün iyileştiği vurgulandı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 166 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Kırgızistan'da virüsten daha 11 kişi öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 410 artarak 37 bin 129'a, ölü sayısı 11 artışla 1420'ye çıktı.

Salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 27 bin 927 kişi iyileşti.

Geçici tedavi merkezlerine başvuruların sayısının hayli azaldığı bildirilirken, hastanelerdeki 7 bin 729 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ermenistan'da 52 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 39 bin 102'ye çıktı. Verilere göre bir haftadır 200'ün üzerinde seyreden günlük vaka sayısı 100'ün altına indi.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 762'ye yükseldi.

Bugüne kadar 167 bin 95 testin yapıldığı ülkede 29 bin 861 kişi iyileşti, 8 bin 251 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1220 oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişide daha virüs görülmesi ile vaka sayısı 1220'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 4 artarak 959'a yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 919 kişi karantinada, 251 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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