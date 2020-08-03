Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmayı sürdürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmayı sürdürüyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 241 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 684'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 647 artarak 27 bin 760'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak, 468'e çıktı.

Bugüne kadar 744 bin 836 testin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 456 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Azerbaycan Bakanlar Kurulu sokağa çıkışlarda SMS'le izin uygulamasını kaldırdı, plajların kullanımına kurallara uyulması şartıyla izin verdi.

Karar gereği Bakü dahil, 13 ilde 31 Ağustos'a kadar alışveriş merkezleri, kafe ve lokantalar, sinema ve spor salonları, müze ve sergi salonları kapalı olacak.

31 Ağustos'a kadar bu ülke genelinde düğün ve taziye törenleri düzenlenmeyecek. Karara göre şehirlerarası gidiş gelişe uygulanan yasak da 31 Ağustos'a kadar sürecek. Azerbaycan'ın hava ve kara sınırları da ağustos sonuna kadar kapalı olacak.

Özbekistan'da vaka sayısı 26 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 238 artarak 26 bin 66'ya, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 157'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 331 artarak, 16 bin 838'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 64'ünün iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19'la Mücadele Merkezi üyesi Prof. Dr. Habibulla Akilov, sağlık sisteminin karantina kısıtlamalarının gevşetilmesine, günlük vaka sayısı artması durumunda sistemin durumu kontrol altına almaya hazır olduğunu söyledi.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 71 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, salgınla ilgili durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkı karantina 15 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Moldova'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 120 artarak 25 bin 482'ye, ölen sayısı 9 artışla 800'ye yükseldi.?

126 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 17 bin 942'ye ulaştı.?

31 binden fazla kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında olağanüstü hal 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 100'ün altına düştü?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 99 artarak 68 bin 166'ye, virüsten ölenlerin sayısının 4 artarak 571'e yükseldiği kaydedildi.?

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 47 artarak 62 bin 943'e ulaştığı belirtildi.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Tacikistan'da vaka sayısı 7 bin 500'ü aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 7 bin 538'e çıktı.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 41 artarak 6 bin 317'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.

Türkiye'den Kazakistan'a insani yardım

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türk firmaları tarafından gönderilen ilaç ve tıbbi malzemelerden oluşan 1,1 tondan fazla insani yardımın Kazakistan'a ulaştığı belirtildi.

Bugüne kadar ülkede 92 bin 662 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 62 bin 511'i iyileşmiş, 1058 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla 16 Ağustos'a sıkı karantina uygulanacağı açıklanmıştı.

Özbekistan, Azerbaycan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 06:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:21
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı         
16:43
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı         
16:39
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi         
16:31
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü         
16:11
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları         
16:01
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp         
15:12
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
15:02
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak         
14:45
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu         
14:22
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü         
12:56
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım         
11:42
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı         
11:38
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor         
11:35
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi         
10:39
Evrim Keklik'ten Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt         
10:30
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 00:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei