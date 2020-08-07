Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 362 artarak 26 bin 990'a, ölen sayısının ise 7 artışla 835'e çıktığı bildirildi.

2 bin 989 Kovid-19 hastasının tedavisinin evde sürdüğü kaydedilen açıklamada, 242 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 18 bin 918 olduğu belirtildi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 32 bin 696 kişi gözetimde tutuluyor.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 9 artarak 1655'e yükseldi.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, faaliyetini 1 Ağustos'ta durdurduğu havuzların 10 Ağustos itibarıyla açılması yönünde karar aldı.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran ortasında 500'e yaklaşmış, haziran sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Temmuz ortasında tekrar yükselen günlük vaka sayısı, iki gün 400'ün üzerinde görülmüştü.

Azerbaycan'da 129 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 129 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 376'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 421 artarak 29 bin 696'ya ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 artarak 483'e çıktı.

Bugüne kadar 773 bin 51 testin yapıldığı Azerbaycan'da 3 bin 197 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 300'ün altına inmişti. Ağustosta günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Belarus'ta vaka sayısı 111 arttı?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 111 artarak 68 bin 614'e, ölü sayısı ise 3 artışla 583'e yükseldi.?

331 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 64 bin 200'e ulaştı.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce Kovid-19 yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, iki gün ard arda 100'ün altında görülmüştü.

Özbekistan'da iyileşenlerin sayısı 20 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde ülkede vaka sayısının 248 artarak 29 bin 57'ye, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artışla 181'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ülkede iyileşenlerin sayısının 472 artarak 20 bin 59'a ulaştığı ve hastaların yüzde 69'unun iyileştiği vurgulandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, doktorların Kovid-19 hastalarını hastane dışında tedavi etmelerini yasakladı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 817 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Tacikistan'da okul ve kreşler yeniden çalışmaya başlayacak

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 11 artarak 7 bin 706'ya çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 6 bin 484'e yükseldi.

Öte yandan salgın nedeniyle faaliyetine geçici olarak ara verilen üniversite, okul ve kreşler 17 ağustostan itibaren yeniden faaliyete başlayacak.

Söz konusu kurumların görevlileri çalışmaya başlamadan önce Kovid-19 testinden geçecek.

Kovid-19 kaynaklı 62 ölümün gerçekleştiği ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan, Kovid-19 aşısını Rusya ile ortaklaşa üretmeyi planlıyor

Kazakistan Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazına'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmetjan Yesimov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabulde, Rusya ile birlikte Kovid-19 aşısını üretme planı hakkında bilgi verdi.

Bugüne kadar ülkede 96 bin 922 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 70 bin 680'i iyileşmişti.

Öte yandan Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği, Türkiye'nin bazı ülkelerle birlikte Kazakistan'a uluslararası uçak seferlerini 2 haftalık süreyle askıya alma kararı aldığını duyurdu.

Virüsten 1159 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 108'i çocuk olmak üzere 25 binden fazla hasta tedavi altında tutuluyor.

Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 18:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu? Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bakan Koca, koronavirüse yakalanan kişinin uyarısını paylaştı: Eklem ağrılarından sürünerek bir şeyler yapıyorum Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı "Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş UEFA'dan Galatasaray açıklaması: 2019-2020 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirdi Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı "Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek         
18:14
Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor Yunanistan'dan şok karar! İpsala Sınır Kapısı kapatılıyor         
18:12
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı         
17:56
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı         
17:28
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?         
17:24
Diş yaptırdıktan sonra ücreti çok bulan şahıs, hekimi tehdit edip yumruklu saldırıda bulundu Diş yaptırdıktan sonra ücreti çok bulan şahıs, hekimi tehdit edip yumruklu saldırıda bulundu         
17:01
Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açtı         
16:41
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için         
16:22
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti         
15:54
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı         
15:43
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı         
15:03
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı         
14:23
İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı İstismar ettiği genç kızı kent merkezine bırakıp gülerek uzaklaşan sanık serbest kaldı         
14:12
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti         
13:02
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket         
12:56
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi         
12:17
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi         
11:49
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı         
11:36
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar         
11:34
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım         
11:28
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı         
11:18
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı 73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı         
11:02
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak         
10:31
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum         
10:31
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi         
10:08
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi         
09:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir         
08:47
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı         
08:23
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı         
08:10
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor 4 şehirde sağanak yağış bekleniyor         
07:26
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım         
21:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 01:23:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei