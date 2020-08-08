Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 1489 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu sayı, günlük vaka artışında yeni bir rekor oldu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 1489 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 79 bin 750'ye yükseldiğini kaydetti.

Vakalardan 5 bin 582'sinin çocuk ve 9 bin 150'sinin sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, son 24 saatte 35 bin 869 Kovid-19 testinin yapıldığını aktardı.

Stepanov, virüsten iyileşenlerin sayısının 600 artarak 43 bin 655, ölü sayısının 27 artarak 1879 olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunan Stepanov, "Kovid-19 siyasi bir oyun değil, gerçekten bir hastalıktır." dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümete Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlık yapması talimatını verdi. Talimat üzerine, bakanlar kurulu bugün acil toplantı yapacak.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, bölgelerdeki Kovid-19 durumuna göre tedbirler alınıyor.

34 bin 816 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 2 gündür 1400'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan'da vaka sayısı 97 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 907 artarak 97 bin 829'a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 929 artarak 71 bin 609'a ulaştı.

Salgında 25 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiği ülkede 130 hastanın durumu ağır, 27 kişinin sağlık durumu son derecek kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtilerine benzeyen zatürre vaka sayısı 1102 artarak 12 bin 110'a, zatürreden ölenlerin sayısı 17 artarak 137'ye çıktı.

Ülkede temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 29 bin 459 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 402 artarak 29 bin 459'a, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 2 artışla 183'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 321 artarak 20 bin 380'a ulaştığı ve hastaların yüzde 69'unun iyileştiği aktarıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 117 bin Özbek'in ülkeye getirildiğini kaydederken, 93 bini Rusya'da ve 7 bini Türkiye'de olmak üzere yurt dışındaki 103 bin vatandaşın daha ülkeye dönmek istediğini ifade etti.

Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla hafta sonlarında ülkede tüm araçların hareketinin yasaklandığı sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 894 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 200 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 40 bin 185'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 785'e yükseldi.

Bugüne kadar 174 bin 438 testin yapıldığı ülkede 32 bin 395 kişi iyileşti, 6 bin 777 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1257'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 artarak 996'ya yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınında 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 166 kişi karantinada, 282 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.