Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 1489 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu sayı, günlük vaka artışında yeni bir rekor oldu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 1489 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 79 bin 750'ye yükseldiğini kaydetti.

Vakalardan 5 bin 582'sinin çocuk ve 9 bin 150'sinin sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, son 24 saatte 35 bin 869 Kovid-19 testinin yapıldığını aktardı.

Stepanov, virüsten iyileşenlerin sayısının 600 artarak 43 bin 655, ölü sayısının 27 artarak 1879 olduğunu ifade etti.

Vatandaşlara salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunan Stepanov, "Kovid-19 siyasi bir oyun değil, gerçekten bir hastalıktır." dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümete Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlık yapması talimatını verdi. Talimat üzerine, bakanlar kurulu bugün acil toplantı yapacak.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, bölgelerdeki Kovid-19 durumuna göre tedbirler alınıyor.

34 bin 816 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 2 gündür 1400'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan'da vaka sayısı 97 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 907 artarak 97 bin 829'a yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 929 artarak 71 bin 609'a ulaştı.

Salgında 25 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiği ülkede 130 hastanın durumu ağır, 27 kişinin sağlık durumu son derecek kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtilerine benzeyen zatürre vaka sayısı 1102 artarak 12 bin 110'a, zatürreden ölenlerin sayısı 17 artarak 137'ye çıktı.

Ülkede temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 29 bin 459 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 402 artarak 29 bin 459'a, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 2 artışla 183'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 321 artarak 20 bin 380'a ulaştığı ve hastaların yüzde 69'unun iyileştiği aktarıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 117 bin Özbek'in ülkeye getirildiğini kaydederken, 93 bini Rusya'da ve 7 bini Türkiye'de olmak üzere yurt dışındaki 103 bin vatandaşın daha ülkeye dönmek istediğini ifade etti.

Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla hafta sonlarında ülkede tüm araçların hareketinin yasaklandığı sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 894 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 200 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 40 bin 185'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 785'e yükseldi.

Bugüne kadar 174 bin 438 testin yapıldığı ülkede 32 bin 395 kişi iyileşti, 6 bin 777 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 1257'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 artarak 996'ya yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınında 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 166 kişi karantinada, 282 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi Çete üyeleri, "Maske takın" diye uyarıda bulunan dükkan sahibini beyzbol sopasıyla dövdüler Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak 5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı         
13:52
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım         
13:52
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı         
13:33
Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi Çukur'un sinema filminin çekimleri 3 gerekçeden dolayı ertelendi         
13:21
Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Nuri Şahin ile temasa geçti         
13:09
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü         
13:00
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı         
12:59
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:37
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı         
12:26
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü         
12:16
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber         
11:38
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar         
11:38
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok         
11:32
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı Elçin Sangu'nun başrolde olduğu İyi Günde Kötü Günde dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı         
09:57
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı         
09:54
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı         
09:25
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt         
08:01
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı Polis memurunun ayağını kıran zanlı, vurularak yakalandı         
22:01
Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi Merve Boluğur taşın üzerine çıktı, kendisine övgüler dizdi         
21:52
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı         
21:02
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 18:09:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei