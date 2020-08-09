Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da günlük vakalar 6 gündür 1000'in üzerinde görülmeye devam ederken, toplam vaka sayısı 81 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 1199 kişide virüsün görüldüğünü ve Kovid-19 vaka sayısının 80 bin 949'a çıktığını bildirdi.

Vakalardan 5 bin 648'inin çocuk, 9 bin 218'inin de sağlık personeli olduğunu kaydeden Stepanov, son 24 saatte 21 bin 980 Kovid-19 testinin yapıldığını belirtti.

Stepanov, virüsten ölen sayısının 18 artarak 1897'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 317 artışla 43 bin 972'ye ulaştığını aktardı.

Kovid-19 vakaların arttığına dikkati çeken Stepanov, halkı Sağlık Bakanlığının önerilerine uymaya çağırdı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 35 bin 80 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hükümete Kovid-19'un ikinci dalgasına hazırlık yapması talimatını vermişti. Bakanlar Kurulu da talimat üzerine dün acil toplantı yapmıştı.

Ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 2 gün ard arda 1400'ün üzerinde görülmüştü.

Kazakistan'da vaka sayısı 98 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 872 artarak 98 bin 701'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 664 artarak 72 bin 273'e ulaştı.

Kovid-19'dan 1159 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 25 binden fazla hastanın tedavisi sürerken, 150 kişinin sağlık durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtilerine benzeyen zatürre vaka sayısı son bir günde 1011 artarak 13 bin 121'e yükseldi, zatürreden ölenlerin sayısı 15 artarak 152'ye çıktı.

Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 30 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 545 artarak 30 bin 197'ye, virüs kaynaklı ölü sayısının 3 artışla 190'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri virüsten iyileşenlerin sayısının 310 artarak 21 bin 316'ya ulaştığı, böylece hastaların yüzde 71'inin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 691 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Hafta sonları ülkede tüm araçların hareketinin yasaklandığı sıkı karantina tedbirleri uygulanıyor.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan'da 225 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 225 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 40 bin 410'a çıktı. Kovid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 791'e yükseldi.

Bugüne kadar 176 bin testin yapıldığı ülkede 32 bin 520 kişi iyileşti, 6 bin 871 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1266 oldu

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısının 1266'ya, iyileşenlerin sayısının da 4 artarak 1000'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 68 kişi karantinada, 250 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 11:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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