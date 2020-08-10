Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da günlük vakalar 7 gündür 1000'in üzerinde görülmeye devam ederken, toplam vaka sayısı 82 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 1008 kişide virüs tespit edildiğini, vaka sayısının 81 bin 957'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 25 artarak 1922'ye, iyileşenlerin sayısının da 387 artışla 44 bin 359'a ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, halen 35 bin 676 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs aylarında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 2 gün art arda 1400'ün üzerinde kaydedilmişti.

Kazakistan'da vaka sayısı 100 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 741 artarak 99 bin 442'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 250 artarak 72 bin 523'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının haftalık olarak açıklandığı ülkede son haftada ölü sayısı 110 artarak 1269'a çıktı. Kazakistan'da 25 bin 650 hastanın tedavisi sürüyor.

Kovid-19 belirtileri olan ancak test sonuçları onaylanmayan zatürre vakası sayısı son bir günde 159 artarak 13 bin 280'e, zatürre nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 artarak 164'e yükseldi.

Temmuz başında vaka sayısının hızla artması nedeniyle ülkede uygulanan sıkı karantina sürüyor. 16 Ağustos'a kadar geçerli olan karantinanın duruma göre gevşetilmesi bekleniyor.

Özbekistan'da 356 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 356 artarak 30 bin 820'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının 4 artışla 196'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 229 artarak 22 bin 42'ye ulaştığı, böylece hastaların yüzde 72'sinin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 582 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 vakalarında artış görülmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Kırgızistan'da vaka sayısı 40 bini geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 258 artarak 40 bin 177'ye, ölü sayısı 6 artışla 1474'e çıktı.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 32 bin 229 kişi iyileşti.

Tacikistan'da 40 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 7 bin 785'e çıktı.

Açıklamaya göre, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 45 artarak 6 bin 573'e yükseldi, böylelikle hastaların yüzde 84,4'ü iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı 62 ölümün gerçekleştiği ülkede 1150 kişinin tedavisi sürüyor.

Ayrıca asya Kalkınma Bankası, Kovid-19'la mücadelesini desteklemek için Asya-Pasifik Afet Müdahale Fonu'ndan (APDRF) Tacikistan'a 2,5 milyon dolarlık mali yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Gürcistan'da vaka sayısı 1300'e yaklaştı

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 25 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 1291'e çıktığı bildirildi. İyileşenlerin sayısı da 10 artarak 1010'a yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 6 bin 930 kişi karantinada, 263 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Ermenistan'da 23 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 40 bin 433'e çıktı. Son verilere göre Ermenistan'da 4 ayın ardından günlük vaka sayısı ilk kez 50'nin altına indi.

Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, virüs kaynaklı ölüm sayısı 796'ya çıktı.

Ülkede bugüne kadar 32 bin 616 kişi iyileşti, 6 bin 793 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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