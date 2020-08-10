Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Özbekistan, Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Özbekistan, Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edilmeye devam ediyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 248 artarak 31 bin 68'e, virüs kaynaklı ölü sayısının 2 artışla 198'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün içerisinde iyileşenlerin sayısının 517 artarak 22 bin 559'a ulaştığı, böylece hastaların yüzde 72'sinin iyileştiği kaydedildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 8 bin 311 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Özbekistan'a 500 oksijen konsantratörü gönderdi.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Moldova'da ölü sayısı 850'ye yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 181 artarak 27 bin 841'e, ölü sayısının ise 5 artışla 850'ye çıktığı bildirildi. 3 bin 62 Kovid-19 hastasının evde tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, son 24 saatte 1048 testin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 165 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 19 bin 465'e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 32 bin 607 kişi gözetimde tutuluyor.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 5 artarak 1672'ye çıktı. Öte yandan ülkedeki havuzlar faaliyete geçti.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkedeki Kovid-19 durumunun iyi olmadığını ancak 1 Eylül itibarıyla kreş ve okulları açmayı planladıklarını belirtti.

Dodon, ülkede eğlence alanında faaliyet gösteren işletmeler hariç tüm işletmelerin çalıştığına da dikkati çekti.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Belarus'ta günlük vaka sayısı yeniden 100'ün altına düştü?

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 97 artarak 68 bin 947'ye, ölü sayısının ise 2 artışla 589'a çıktığı kaydedildi.?

Açıklamada, 56 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 64 bin 991 olduğu belirtildi.?

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirmişti.?

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, temmuz başında 200'ün altına gerilemişti.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 79 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 647'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 278 artarak 30 bin 642'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 492'ye çıktı.

Bugüne kadar 790 bin 141 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 513 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'ye yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son bir haftadır günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Dün 87 vaka ile günlük vaka sayısı 3 ayın ardından 100'ün altına inmişti.

Tacikistan'da okul ve üniversiteler 17 Ağustos'ta açılıyor

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 7 bin 827'ye çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 6 bin 614'e yükselirken, hastaların yüzde 84,4'ü iyileşti.

Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm okul ve üniversiteler 17 Ağustos'ta açılıyor.

Açıklamaya göre, yeni eğitim yılında dersler sıhhi ve epidemiyolojik standartlara ve sosyal mesafeye uygun olarak yapılacak. Maske takması zorunlu olan öğrenciler, vücut ısısının ölçülmesi ve dezenfeksiyonun ardından okula alınacak.

Kovid-19 kaynaklı 62 ölümün gerçekleştiği ülkede 1151 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da salgınla ilgili durum kontrol altında

Kazakistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bagdat Kojahmetov, Kovid-19'la ilgili durumun istikrarlı hale geldiğini ve kontrol altında olduğunu belirterek, "Ülkenin kritik dönemden geçtiği söylenebilir." dedi.

Ülkede bugüne kadar 99 bin 442 vaka tespit edilmiş, bunun 72 bin 523'ü iyileşmiş, virüs nedeniyle 1269 kişi hayatını kaybetmişti.

Kovid-19 belirtileri olan ancak test sonuçları onaylanmayan zatürre vaka sayısı 13 bin 280'e çıkarken, zatürreden 164 kişi ölmüştü.

Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artması nedeniyle uygulanan sıkı karantina sürüyor. 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantinanın daha sonra epidemiyolojik duruma göre gevşetilmesi bekleniyor.

Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 18:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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