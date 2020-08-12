Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Kırgızistan, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış sürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 474 artarak 28 bin 697'ye, ölü sayısı ise 6 artışla 863'e yükseldi.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 258 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşen sayısı 19 bin 998'e ulaştı.?

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 12 artarak 1684'e çıktı.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, ülkede Kovid-19 durumunu ele aldıklarını belirtti.

Dodon, salgınla mücadelede tüm önlemleri almaya devam ettiklerini ve virüse karşı kolektif bağışıklığın henüz oluşmadığına dikkati çekti.

"Ülkede, yeniden virüse yakalanan 4 vaka var." bilgisini veren Dodon, vatandaşlara Kovid-19'a karşı belirlenen kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Kırgızistan

Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 304 artarak 40 bin 759'a, ölü sayısının 6 artışla 1484'e çıktığını bildirdi.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 33 bin 27 kişi iyileşti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 250 artarak 32 bin 465'e, ölü sayısının 2 artışla 210'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1016 artarak 25 bin 106'ya ulaştığı, böylece hastaların yüzde 77'sinin iyileştiği vurgulandı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 7 bin 149 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, kısıtlamaları 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şeklide gevşeteceklerini bildirdi.

Mirziyoyev, iç hat demir yolu, uçak seferleri ile araçların hareketine izin verileceğini belirterek, otel, müze, tatil köyleri, kuaför ve açık hava lokantalarının çalışmasına kurallara uymaları şartıyla müsaade edileceğini belirtti.

En fazla 30 kişinin yer alacağı düğün ve davetlere de izin verileceğini fade eden Mirziyoyev, toplu taşımacılığın 17 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını, 20 Ağustos'ta ise pazar ve alışveriş merkezleri, spor salonların ve yüzme havuzlarının faaliyete geçeceğini kaydetti.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 97 artarak 69 bin 102'ye, ölü sayısının da 3 artışla 595'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 674 kişinin iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 65 bin 893 olduğu kaydedildi.?

Ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş, temmuz başında 200'ün altına gerilemişti.

Belarus'ta Kovid-19 günlük vaka sayısı üç gündür 100'ün altında görülüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 93 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 33 bin 824'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 202 artarak 30 bin 58'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 497'ye çıktı.

Bugüne kadar 804 bin 513 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 269 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son bir haftadır günlük vaka sayısı iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Azerbaycan'da günlük vaka sayısı son 4 gündür 100'ün altında seyrediyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 7 bin 912'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı 43 artarak 6 bin 696'ya yükseldi.

Tacikistan hükümeti Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan 186 vatandaşını uçakla ülkeye getirdi.

Kovid-19 kaynaklı 63 ölümün gerçekleştiği ülkede 1153 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan, 7 ülkeyle uçuşları yeniden başlatacak

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, 17 Ağustos'tan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Almanya, Hollanda, Mısır, Ukrayna ve Rusya ile aşamalı bir şekilde uçuşların başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, seferlerin uçakların doluluk oranına göre yapılacağı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 100 bin 691 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 74 bin 677'i iyileşmişti.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 1269 kişinin hayatını kaybettiği ülkede yaklaşık 25 bin hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da seçim tarihi değişmeyecek

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, mevcut durum gözönünde bulundurulduğunda 31 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerin tarihini değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Gakharia, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimlerin tarihini değiştirmek için bir sebebimiz yok." diye konuştu.

Bugüne kadar 1319 kişinin Kovid-19'a yakalandığı Gürcistan'da 1058 hasta iyileşmişti.

Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 718 kişi karantinada, 245 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.