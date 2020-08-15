Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 1847 ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam görüldü, toplam vaka sayısı 90 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, vaka sayısının 89 bin 719'a, ölü sayısının da 33 artarak 2 bin 44'e yükseldiğini kaydetti.

Stepanov, 633 kişinin iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 47 bin 430'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 40 bin 245 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 146 bin 701 kişi gözetimde tutuluyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 3 gündür 1500'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 439 artarak 102 bin 287'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 83 artarak 80 bin 716'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 artarak 1377'ye yükseldi.

Ülkede 20 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürüyor.

Son günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif çıkan zatürre vaka sayısı 828 artarak 17 bin 494'e, zatürreden ölenlerin sayısı 13 artarak 211'e yükseldi.

Ülkede uygulanan karantina rejiminin 17 Ağustos'ta hafifletilmesi bekleniyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 426 artarak 34 bin 251'e, ölü sayısının 3 artışla 223'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 836 artarak 28 bin 661'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 84'ünün iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 5 bin 367 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirleri bugünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

Bugünden itibaren toplu taşıma araçları, iç hat demiryolu ve uçak seferleri ile tüm araçların hareketine izin verildi.

Sıhhi kurallara uyma şartıyla otel, müze, tatil köyleri, kuaför, açık hava lokantaları, özel kreş ve dershanelerin faaliyeti ile en fazla 30 kişinin yer alacağı düğün ve aile merasimlerine de müsade edildi.

17 Ağustos'ta ülkedeki cami, sinagog ve ibadethaneler yeniden açılacak. Fakat şimdilik cuma namazı kılınmayacak, haftasonları toplu ibadet yapılmayacak.

20 Ağustos'ta ise pazar yerleri, alış veriş merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzlarının faaliyetine izin verilecek.

Kırgızistan

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 272 artarak 41 bin 645'e, ölü sayısı 2 artışla 1493'e çıktı.

Salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 33 bin 951 kişi iyileşti.

Başbakan Kubatbek Boronov, ilgili devlet kurumlarına bazı ülkelerle düzenli uluslararası uçuşların yeniden başlatılması konusundaki çalışmaları hızlandırmaları talimatı verdi.

Ülkede aile merasimlerine, toplu etkinliklere, ibadetlere ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen yasak sürüyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 196 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 41 bin 495'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 817'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 34 bin 484 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 952 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1362'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 3 artarak 1088'e ulaştı.

Bugüne kadar 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 7 bin 597 kişi karantinada, 249 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:41

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı! Dünyaya gözdağı verdi Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Son Dakika: Kasımpaşa'dan ayrılan kaleci Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da Son Dakika: Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Beşiktaş ile sözleşme yeniledi Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi Malatya'da endişe veren koronavirüs haritası! 15 günde yeşilden kırmızıya döndü
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Douglas Costa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
14:50
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı         
14:38
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Alperen'in mezarını hayırsever vatandaş yaptırdı         
14:37
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı         
14:29
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi         
14:06
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi         
13:57
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı         
13:42
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar         
12:55
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin         
12:43
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı         
12:37
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı         
12:27
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı         
12:11
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor         
12:11
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı         
11:44
ABD'li doktor ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar         
10:37
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın         
10:15
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?         
10:13
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı         
10:09
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada         
09:15
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı         
06:26
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım         
00:26
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum         
22:44
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı         
22:35
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı         
22:06
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki         
21:53
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi         
20:13
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
18:54
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü         
18:13
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi         
17:58
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 17:48:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei