Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Özbekistan, Azerbaycan, Belarus ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış sürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 278 artarak 30 bin 183'e, ölü sayısının ise 1 artışla 896'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 312 kişinin daha iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 21 bin 220 olduğu kaydedildi.

?Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde de vaka sayısı 3 artarak 1713'e çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede yaklaşık 35 bin 135 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, ağustosun başında 400'ün üzerine çıkmıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 165 artarak 35 bin 109'a, ölü sayısının 2 artışla 230'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 621 artarak 30 bin 664'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 87'sinin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede 4 bin 215 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da karantina tedbirleri dünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.

Azerbaycan

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 112 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 34 bin 219'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 178 artarak 31 bin 875'e ulaştı.

Bugüne kadar 831 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da 1838 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti. Son 10 gündür günlük vaka sayısı, iyileşen sayısından daha az olarak kayıtlara geçiyor.

Azerbaycan'da 506 Kovid-19 hastası hayatını kaybetmişti.

Belarus'ta günlük vaka sayısı yeniden 100'ün altına düştü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 92 artarak 69 bin 516'e, ölü sayısı ise 3 artışla 610'a yükseldi.

325 kişi daha sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 67 bin 72'ye ulaştı.?

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, haftanın başında üç gün art arda 100'ün altında görülmüştü.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 36 artarak 8 bin 65'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 40 artarak 6 bin 855'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı 64 kişinin öldüğü ülkede 1146 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 18:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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