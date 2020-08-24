Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 350 artarak 33 bin 828'e, ölü sayısının ise 5 artışla 945'e yükseldiği bildirildi.?

Açıklamada, 308 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 23 bin 570 olduğu belirtildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısı 10 artarak 1805'e çıktı.

Sağlık alanında olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 34 bin 865 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova Başbakan Yardımcısı Kristina Lesnik'in Kovid-19'a yakalandığı ve evde tedavi gördüğü bildirildi.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.?

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, geçen hafta 626 kişide virüsün tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 177 artarak 70 bin 645'e, ölü sayısı ise 4 artışla 646'ya yükseldi. 86 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşen sayısı 68 bin 925'e ulaştı.?

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, beş gündür 100'ün üzerinde görülüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 152 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 35 bin 426'ya yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 111 artarak 33 bin 104'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 519 oldu.

Bugüne kadar 878 bin 666 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1803 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, ağustosta 200'ün altına inmişti.

Geçen hafta 100'ün altına inen günlük vaka sayılarında son günlerde yeniden yükselme gözlemleniyor.

Kazakistan ile Türkiye arasında uçuşlara getirilen kısıtlamalar kaldırılacak

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, 27 Ağustos'tan itibaren Kazakistan ile Türkiye arasında düzenli yolcu uçuşlarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı belirtildi.

Açıklamada, Türk tarafının, salgın nedeniyle 5 Ağustos'ta Kazakistan'dan Türkiye'ye yolcu girişine kısıtlamalar getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ayrıca seferlerin sıhhi ve epidemiyolojik normlarına ve hava yolları şirketlerinin zaman çizelgesine uygun olarak yapılacağı aktarıldı.

Öte yandan Kazakistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Bagdat Kojahmetov, Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'un başkanlığındaki heyetin Kovid-19 aşısının olası satın alınması konusunu görüşmek için Rusya'ya gittiğini aktardı.

Ülkede bugüne kadar 104 bin 718 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun yüzde 88'i iyileşmiş, 1523 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz ayının başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı ağustos ayında düşüşe geçmiş, 5 Temmuz'da uygulanan sıkı karantina 17 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Özbekistan'da hastaların yüzde 90'ı iyileşti

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 91 artarak 39 bin 156'ya, ölü sayısının 1 artarak 277'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 296 artarak 35 bin 283'e çıktığı ve böylece hastaların yüzde 90'ının sağlığına kavuştuğu belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 596 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan ABD, Kovid-19'la mücadele için Özbekistan'a 2,5 milyon dolar değerinde 200 adet solunum cihazı gönderdi.

Üç günden beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 35 artarak 8 bin 346'ya, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 1 artışla 67'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 34 artarak 7 bin 142'ye yükseldiği aktarıldı.

Tacikistan'da 1137 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 18'e yükseldi

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 18'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 1462 kişi virüse yakalanmış, bunun 1137'si iyileşmişti.

Gürcistan'da 7 binden fazla kişi karantinada, 255 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 19:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
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