Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 127'si çocuk, 120'si sağlık çalışanı 2 bin 481 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 116 bin 978'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 42 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 41 artışla 2 bin 492 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 415 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının da 1385 artarak 56 bin 138'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 58 bin 348 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bölgedeki durum yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde, Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 233 artarak 40 bin 953'e, ölü sayısının 3 artarak 305'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 74 artarak 37 bin 947'ye çıktığı ve böylece hastaların yüzde 93'ünün sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 701 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

8 günden beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri, 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 175 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 626'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, böylece ölü sayısı 872'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 37 bin 563 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 925 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 150 artarak 105 bin 558'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 635 artarak 95 bin 888'e, ölenlerin sayısı 9 artarak 1572'ye çıktı.

Ülkede 32'si çocuk 8 bin 98 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 237 hastanın sağlık durumu ağır, 38 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 483 artarak 25 bin 115'e çıktı, zatürreden 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 282'ye ulaştı.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 125 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 712'ye çıktı.

İlk vakanın görüldüğü marttan bu yana 37 bin 973 kişinin iyileştiği ülkede, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı kaydedilmedi.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan yaklaşık 6 bin kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede virüs nedeniyle toplam ölü sayısı 1058 olarak açıklanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişide virüs görülmesiyle vaka sayısının 1503'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 1196 hasta iyileşti, 5 bin 924 kişi karantinada, 209 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Ermenistan, Özbekistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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