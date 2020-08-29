Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Moldova, Azerbaycan, Belarus, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 500 artarak 36 bin 404'e, ölü sayısı da 9 artışla 990'a yükseldi.

362 kişi taburcu oldu ve iyileşen sayısı 25 bin 139'a ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısı 10 artarak 1871'e çıktı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, yaklaşık 32 bin kişi gözaltında tutuluyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Azerbaycan'da karantina uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 188 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 36 bin 174'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 115 artarak 33 bin 576'ya ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 529 oldu.

Bugüne kadar 910 bin 890 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 69 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla karantina rejimi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Karara göre Bakü ve Sumgayıt kentleri ile Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Yeni kararla müze ve sergi salonlarının açılmasına izin verildi. Ülkenin kara ve hava sınırları ise eylül sonuna kadar kapalı olacak.

Ülkede, haziranda 600'e yaklaşan, temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı ağustosta 200'ün altına inmişti.

Geçen hafta 100'ün altına inen günlük vaka sayılarında son günlerde yeniden yükselme gözlemleniyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 177 artarak 71 bin 523'e, ölü sayısının ise 4 artışla 671'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 320 kişinin sağlığına kavuştuğu ve toplam iyileşen sayısının ise 70 bin 207'ye ulaştığı aktarıldı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 645 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.?

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmişti.

Temmuz başında 200'ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen hafta 100'ün altına düşmüştü.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 35 artarak 8 bin 516'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısının 33 artarak 7 bin 309'a yükseldiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 68 ölümün gerçekleştiği Tacikistan'da 1139 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 114 artarak 41 bin 67'ye, ölü sayısının 2 artarak 307'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 303 artarak 38 bin 250'ye çıktığı aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 510 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Bir haftadır günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetiliyor.

Kazakistan

Kazakistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) klinik denemeler listesine alındı.

Ülkenin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazak Kovid-19 aşısının DSÖ'nün klinik denemelerinin yapılmasına izin verilen aşıların listesine resmi olarak alındığı belirtildi.

Açıklamada, listeye 19 ülkeden 33 aşının alındığı, pasifleştirilmiş virüslü Kazak aşısının klinik denemelerin 1/2 aşamasında olduğu aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 105 bin 558 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 95 bin 888'i iyileşmiş, virüsten 1572 kişi hayatını kaybetmişti.