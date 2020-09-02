Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna'da, son 24 saatte 2 bin 495 kişide Kovid-19 tespit edildi ve günlük vaka sayısında yeni bir rekor kayıtlara geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, Kovid-19 vaka sayısının 125 bin 798'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 51 artışla 2 bin 656 olduğunu, iyileşen sayısının ise 1015 artarak 58 bin 817'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 64 bin 325 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı

Özbekistan'da üniversitelere giriş sınavları başladı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 243 artarak 42 bin 370'e, ölü sayısının 3 artarak 326'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 126 artarak 39 bin 664'e ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 380 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yanda, bugün ülkedeki üniversitelere giriş sınavları başladı. 14 gün boyunca sabah ve akşam saatlerinde yapılacak sınavlar, Kovid-19 nedeniyle stadyum ve açık alanlarda düzenlenecek.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, geçen haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 197 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 75'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 884'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 38 bin 631 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 291 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 78 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 44 bin 36'ya çıktığını bildirdi.

Ülkede toplam 38 bin 895 kişinin iyileştiğini belirten Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Üsenbayev, 610 Kovid-19 hastasının hastanelerde, 4 bin 799 hastanın ise evlerinde tedavi gördüğünü kaydetti.

Ülkede bugüne kadar 1060 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 72 artarak 105 bin 944'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 472 artarak 97 bin 371'e, ölenlerin sayısı 6 artarak 1600'e ulaştı, 7 bine yakın hastanın tedavisi sürüyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 103 artarak 25 bin 751'e, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 295'e çıktı.

Gürcistan

Gürcistan'da başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 38 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 1589'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 17 artarak 1270'e ulaştı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, vatandaşlara virüsün kaybolmadığını hatırlatarak herkesi salgına karşı daha dikkatli olmaya çağırdı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 185 kişi karantinada, 215 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.