Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 430 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 128 bin 228'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 46 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 54 artışla 2 bin 710 olduğunu kaydetti.

Stepanov, iyileşen sayısının ise 859 artarak 59 bin 676'ya ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 65 bin 842 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ağustos başında yeniden yükselmeye başlayan vaka sayılarında dün 2 bin 495 ile rekor gerçekleşmişti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 198 artarak 42 bin 635'e, ölü sayısının 4 artarak 331'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 21 artarak 39 bin 883'e ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 421 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, geçen haftadan beri günlük vaka sayısı 400'ün altında gerçekleşiyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 196 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 271'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 887'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 38 bin 855 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 258 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 99 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 44 bin 135'e çıktığını bildirdi.

Ülkede toplam 39 bin 174 kişinin iyileştiğini belirten Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Üsenbayev, 613 Kovid-19 hastasının hastanelerde, 4 bin 796 hastanın ise evlerinde tedavi gördüğünü kaydetti.

Ülkede bugüne kadar 1060 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 88 artarak 106 bin 32'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 596 artarak 97 bin 967'ye, ölenlerin sayısı 6 artarak 1606'ya ulaştı. Ülkede 6 binden fazla hastanın da tedavisi sürüyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 571 artarak 26 bin 322'ye, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 301'e çıktı.

Ülkede günlük vakalarda artış oranı yüzde 0,1 oranında seyrediyor, hastanelerin doluluk oranı ise yüzde 17 azaldı. Bu nedenle şimdilik kısıtlamaların yeniden artırılması beklenmiyor.

Kovid-19 hastaları için inşa edilen 12 modüler hastane ise ekimde faaliyete başlayacak.

Gürcistan

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 1609'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 9 artarak 1279'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 250 kişi karantinada, 289 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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