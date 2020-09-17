Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 622 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 44 bin 983'e çıktı. Virüsten iyileşen sayısı 507 artarak 33 bin 239, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 1170'e ulaştı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, 10 bin 574 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor. Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 artarak 2 bin 48'e yükseldi.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmıştı. Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamış ve 3 Eylül'de 632 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 224 artarak 74 bin 987'ye, ölenlerin sayısı ise 4 artışla 771'ye yükseldi.

Virüsten 157 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 72 bin 967'ye ulaştı. 1249 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 200'ün üzerinde görülüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 242 artarak 49 bin 627'ye, ölü sayısının ise 2 artarak 413'e çıktığı belirtildi. İyileşenlerin sayısının 496 artarak 45 bin 970'e çıktığı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 244 kişi tedavi ediliyor. Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, yeniden yükselmeye başlamış ve 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 119 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 777'ye yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 140 artarak 36 bin 289'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 571 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 35 bin 286 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1917 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 9 bin 214'e çıktı. Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 47 artarak 7 bin 988'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 73 ölümün gerçekleştiği ülkede 1153 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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