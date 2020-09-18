Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 228 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 169 bin 472'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 57 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 68 artışla 3 bin 468 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 446 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1573 artarak 75 bin 486'ya ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 3 bin 584 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Özbekistan

Özbekistan'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında giriş ve çıkışlar için 16 Mart'ta kapatılan ülke sınırları, Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla 1 Ekim'den itibaren yeniden açılacak.

Komisyon kararıyla sıhhi kurallara uygun olarak ülkeye kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla giriş-çıkışlara izin verilecek.

1 Ekim'den itibaren ayrıca yurt dışından ülkeye gelecekler için yeni uygulama başlatılacak. Buna göre, salgınla ilgili durumun güvenli olduğu Çin, Tayland, Malezya, Güney Kore, Gürcistan, Macaristan, Finlandiya, Letonya, Avusturya ve Japonya'dan gelenler doğrudan ülkeye girebilecek.

Diğer ülkelerden gelenler ise son 72 saatte yapılan testin negatif sonuçlarını göstermeleri ve kalacakları yerlerde kendilerini izole etmeleri gerekecek.

72 saat içerisinde test yaptırmayanlar veya Kovid-19 belirtileri saptananlar ise 14 gün boyunca karantina merkezi veya isteklerine bağlı olarak otellerde gözetim altında tutulacak.

1 Ekim'den itibaren ülkeye gelecek yabancı turistler de Kovid-19 test sonuçlarının negatif olması durumunda, sınır kapılarında Kovid-19 testine tabi tutulmayacak ve karantinaya alınmayacak.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 367 artarak 49 bin 994'e, ölü sayısının ise 4 artarak 417'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 122 artarak 46 bin 92 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 92'sinin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 485 kişi tedavi ediliyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 239 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 910'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 926'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 42 bin 369 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 330 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 182 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 3160'a yükseldi.

Açıklamada, 13 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1435'e ulaştığı belirtildi.

Son günlerde vaka saylarının gittikçe artması karşısında Başbakan Giorgi Gakharia, durumun kontrolün altında olduğunu söyledi.

Salgınla mücadele edilebilmesi için şimdilik ülke genelinde yeni sert yasaklamalar getirmeyeceklerini belirten Gakharia, sadece vakaların görüldüğü noktalarda virüse karşı gereken çalışmaların yapılacağını duyurdu.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 107 artarak 107 bin 134'e çıktı. Virüsten iyileşenlerin sayısı 155 artarak 101 bin 610'a, ölenlerin sayısı 4 artarak 1689'a yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 242 artarak 30 bin 579'a, zatürreden ölenlerin sayısı 2 artarak 337'ye ulaştı.

Bugüne kadar zatürreden iyileşenlerin sayısı 26 bn 533 oldu.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 91 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 45 bin 244'e çıktı.

Virüsten 98 hastanın iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 41 bin 415'e ulaştı.

Virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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