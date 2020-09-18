Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova'da son 24 saatte 665 ile bugüne kadar en yüksek günlük rakam görülürken toplam Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 665 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 45 bin 648'e yükseldi.

Virüsten ölenlerin sayısı 16 artarak 1186'ya, iyileşen sayısı da 495 artışla 33 bin 734'e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 13 artarak 2 bin 61'e çıktı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 243 artarak 75 bin 230'a, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 3 artışla 773'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 131 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 73 bin 98 olduğu belirtildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 1359 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 259 artarak 50 bin 253'e, ölü sayısının ise 2 artarak 419'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 435 artarak 46 bin 527 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 307 kişi tedavi ediliyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 117 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 894'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 135 artarak 36 bin 424'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artarak 572 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 41 bin 184 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1898 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 45 artarak 9 bin 259'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 38 artarak 8 bin 26'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 73 ölümün gerçekleştiği ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.