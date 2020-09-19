Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova'da son 24 saatte 688 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam görülürken toplam Kovid-19 vaka sayısı 46 bini geçti.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19'dan sağlığına kavuşanların sayısı 502 artarak 34 bin 236, ölenlerin sayısı 15 artışla 1201 oldu.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, yaklaşık 24 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 10 bin 899 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 231 artarak 75 bin 461'e, ölenlerin sayısının 3 artışla 776'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 114 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 73 bin 212'ye ulaştığı aktarıldı.

1473 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, dört gündür 200'ün üzerinde görülüyor.

Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 148 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 39 bin 42'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 177 artarak 36 bin 601'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 574 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 47 bin 906 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1867 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 9 bin 303'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 40 artarak 8 bin 66'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 73 ölümün görüldüğü ülkede 1164 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 238 artarak 50 bin 872'ye, ölü sayısının 2 artarak 425'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 476 artarak 47 bin 121 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 326 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, geçen hafta yeniden yükselmeye başlamış, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.