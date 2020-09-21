Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Özbekistan, Belarus, Moldova, Azerbaycan ve Tacikistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 281 artarak 52 bin 70'e, ölü sayısının ise 2 artışla 437'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 369 artarak 48 bin 369 olduğu ve şu ana kadar Kovid-19 tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 264 kişi de tedavi ediliyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 224 artışla 75 bin 898'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 5 artarak 785'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 36 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 73 bin 301 olduğu kaydedildi.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 200 artarak 46 bin 796'ya, ölenlerin sayısının 7 artışla 1212'ye yükseldiği bildirildi.

382 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 35 bin 18 olduğu aktarıldı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 30 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, 24 bin 799 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 artarak 2 bin 79'a çıktı.

Azerbaycan

Azerbaycan'da son 24 saatte 92 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 39 bin 280'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 81 artarak 36 bin 836'ya ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 1 artışla 576 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 57 bin 803 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1868 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 42 artarak 9 bin 388'e çıktı.

Taburcu edilenlerin sayısı 44 artışla 8 bin 152'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 73 ölümün yaşandığı ülkede 1163 kişinin tedavisi devam ediyor.