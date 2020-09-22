Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan Tacikistan ve Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Moldova, Belarus, Özbekistan, Azerbaycan Tacikistan ve Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 650 artarak 47 bin 446'ya, ölenlerin sayısı 19 artışla 1230'a yükseldi. 524 Kovid-19 hastasının iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 35 bin 542'ye ulaştığı ülkede, yaklaşık 24 bin kişi gözetimde tutuluyor, 10 bin 674 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe başlamıştı.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında geçen hafta içinde 688 ile rekor kırılmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 206 artarak 76 bin 104'e, yaşamını yitirenlerin sayısının 6 artışla 791'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 85 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşenlerin sayısının 73 bin 386 olduğu aktarıldı. 1927 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan beri 200'ün üzerinde seyrediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 194 artarak 52 bin 685'e, ölü sayısının ise 2 artarak 442'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 461 artarak 49 bin 67 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 176 kişi tedavi ediliyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Azerbaycan

Azerbaycan'da son 24 saatte 98 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 39 bin 378'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 113 artarak 36 bin 949'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 578 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 64 bin 475 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1851 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 9 bin 432'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 47 artarak 8 bin 199'a yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 73 ölümün görüldüğü ülkede 1160 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti ve ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e çıktı.

Toplam 5 bin 225 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede, son günlerde en fazla vakaya Acara bölgesinde rastlanıyor.

Bugüne kadar 3 bin 954 kişide Kovid-19'a rastlanan ülkede 1574 hasta iyileşmişti.

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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