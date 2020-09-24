Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkinisi sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 372 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 188 bin 106'ya çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 51 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 52 artışla 3 bin 757 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 685 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1788 artarak 83 bin 458'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da salgının durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılan bölgelerde, Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 392 artarak 53 bin 667'ye, ölü sayısının ise 1 artarak 445'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 183 artarak 49 bin 832 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 390 kişi tedavi ediliyor.

Öte yandan Özbekistan Mahalle ve Aileyi Destekleme Bakanı Rahmat Mamatov, Bakan Yardımcıları Batır Parpiyev ve Azizbek İkramov'da Kovid-19'un tespit edildiği bildirildi.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 374 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 48 bin 251'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 945'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 43 bin 266 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 748 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 259 kişide daha Kovid-19'a rastlandı ve vaka sayısı 4 bin 440'a yükseldi, sağlığına kavuşan hastaların sayısı da 62 artarak 1705 oldu.

Toplam 5 bin 584 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Söz konusu bölgede sadece son bir günde 164 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 127 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 757'ye çıktı.

Kovid-19 hastası 101 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bine ulaştı.

Virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 242 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 79 artarak 107 bin 529'a çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 104 artarak 102 bin 323'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak 1711'e yükseldi.

Kovid-19 hastası 36'sı çocuk 3 bin 495 kişinin tedavisi sürüyor, bunlardan 95'inin durumu ağır, 15'inin ise kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 228 artarak 31 bin 760'a, zatürreden ölenlerin sayısı 1 artarak 346'ya çıktı.