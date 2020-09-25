Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 565 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 191 bin 671'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 47 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 70 artışla 3 bin 827 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 742 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1675 artarak 85 bin 133'e ulaştığını ifade etti.

Öte yandan, Ukrayna Çevre ve Acil Durumlar Komisyonu, ülkede salgın durumuna göre bölgelerin statüleriyle ilgili aldığı yeni karar gereği, başkent Kiev, 28 Eylül itibarıyla "turuncu" bölgeden "sarı" bölge statüsüne geçecek.

Buna göre, şehirde Kovid-19'a karşı sıkılaştırılan tedbirler gevşetilecek. Söz konusu karar, 14 gün geçerli olacak.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılan bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 392 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 48 bin 643'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 947'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 43 bin 401 Kovid-19 hastası iyileşti, 4 bin 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vakası sayısının 347 artarak 54 bin 181'e, ölü sayısının ise 1 artarak 447'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 211 artarak 50 bin 441 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 292 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 265 kişi daha Kovid-19'a yakalandı ve vaka sayısı 4 bin 705'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 54 artarak bin 759 oldu.

Bir hastanın daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 27'ye yükseldi.

Toplam 5 bin 584 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da bir önceki güne göre günlük vaka sayısı üç kat arttı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 175 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 932'ye çıktı.

142 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bin 147'ye ulaştı.

Öte yandan ülkede mevsimsel grip aşısının yapılmaya başladığı duyuruldu.

Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 284 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 61 artarak 107 bin 590'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 37 artarak 102 bin 360'a, ölenlerin sayısı 4 artarak 1715'e çıktı.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası sayısı 231 artarak 31 bin 991'e ulaştı.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 26 bin 914'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 347'ye yükseldi.

Ülkede 3 bin 500'den fazla Kovid-19 ve 5 bine yakın zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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