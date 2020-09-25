Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede, son 24 saatte 713 vakanın tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 49 bin 600'ü aştı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 713 kişide virüs tespit edildi ve böylece ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 49 bin 666'ya yükseldi.

Virüsten iyileşen sayısı 380 atarak 37 bin 23, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 12 artışla 1264 oldu.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 2 bin 131'e çıktı.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin kaldırılması yönünde karar aldı.

Karar gereği, tarımla ilgili sergi ve festivallerin, salgına karşı belirlenen kurallara uyulması şartıyla düzenlenmesine izin verildi.

Ayrıca, tiyatro ve konser salonlarında vatandaşların katılımıyla etkinlikler düzenlenebilecek.

11 bin 379 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 23 Eylül'de 786 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 306 artarak 76 bin 957'ye, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 5 artışla 807'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 219 kişinin sağlığına kavuşmasıyla Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 73 bin 925 olduğu aktarıldı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 2 bin 225 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen iki hafta 200'ün üzerinde görülmüştü.

Azerbaycan

Azerbaycan'da son 24 saatte 101 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 39 bin 787'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 137 artarak 37 bin 292'ye ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 583 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 87 bin 578 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1812 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son ayda 200'ün altında seyrediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 211 artarak 54 bin 392'ye, ölü sayısının ise 1 artarak 448'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 438 artarak 50 bin 879 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 64 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 42 artarak 9 bin 562'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 45 artarak 8 bin 341'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 74 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1147 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyada salgınla ilgili durumun zor olduğunu belirterek, "Avrupa ve Amerika'da Kovid-19'un ikinci dalgası sürüyor. Bu koşullarda salgının ikinci dalgasına hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Bugüne kadar ülkede 107 bin 590 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 102 bin 360'ı iyileşmiş, 1715 kişi virüsten hayatını kaybetmişti.

Özbekistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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