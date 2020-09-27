Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Moldova, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 341 artarak 50 bin 875'e, virüsten ölenlerin sayısı 15 artarak 1287'ye yükseldi.

Virüs bulaşan 402 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 37 bin 842'ye ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 152'ye çıktığı belirtildi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede, 11 bin 746 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'da nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, dün 868 vakanın tespit edilmesiyle rekor yaşanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 320 artarak 77 bin 609'a, yaşamını yitirenlerin sayısının 5 artışla 818'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, 74 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 74 bin 120 olduğu aktarıldı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 2 bin 671 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, üç gündür 300'ün üzerinde seyrediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 188 artarak 55 bin 320'ye, ölüm sayısının ise 2 artarak 457'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 371 artarak 51 bin 829 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 33 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 64 artarak 107 bin 723'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 136 artarak 102 bin 666'ya, ölenlerin sayısı 3 artarak 1722'ye çıktı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 229 artarak 32 bin 452'ye yükseldi.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 71 artarak 27 bin 36'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 349'a ulaştı.

Ülkede 3 binden fazla Kovid-19 ve 4 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 161 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 251'e çıktı.

151 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bin 453'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1063 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 283 hastanın tedavisi sürüyor.