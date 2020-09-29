Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 627 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 204 bin 932'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 46 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 69 artışla 4 bin 65 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 614 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1797 artarak 90 bin 250'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 3 bin 833 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Gürcistan'da günlük vaka sayısı ilk defa 300'ü geçti

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saat içinde 314 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla bir rekor yaşanırken, toplam vaka sayısı 5 bin 907'ye ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 270 artarak 2 bin 324'e, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 33'e yükseldi.

Toplam 5 bin 637 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 800 kişinin de Kovid-19 hastalarının tedavisi için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok yine Acara bölgesinde rastlanıyor.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 292 artarak 56 bin 68'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 460'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 142 artarak 52 bin 466 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 139 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Kırgızistan

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 167 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 46 bin 522'ye çıktı.

142 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bin 761'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1064 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 245 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan salgın durumunun ağırlaşması nedeniyle toplu taşıma araçlarının hizmetine ara verildiği, camilerin, hayvan pazarların kapatıldığı ülkenin güneyindeki Batken şehrinde halkın tepkisi üzerine gece yarısı kısıtlamalar kaldırıldı.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 58 artarak 107 bin 833'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 69 artarak 102 bin 805'e, ölenlerin sayısı 3 artarak 1728'e ulaştı.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 10 artarak 32 bin 500'e yükseldi.

Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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