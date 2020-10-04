Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 140 kişide virüsün görülmesiyle toplam vaka sayısının 226 bin 462'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 25 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 44 artışla 4 bin 397 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 708 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının 1370 artarak 100 bin 107'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler de uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, dün 4 bin 661 kişide virüs görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 554 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla rekor yaşanarak vaka sayısının 8 bin 159'a, 252 kişinin de iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 4 bin 244'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 2 hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 50'ye yükseldiği kaydedildi.

Toplam 5 bin 392 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 1100 kişinin de Kovid-19 hastaların tedavisi için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede, son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Söz konusu bölgede bugün 360, başkent Tiflis'te 65 ve İmereti bölgesinde 63 vaka görüldü.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 280 artarak 58 bin 421'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 3 artarak 476'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin 45 artarak 54 bin 854 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 88 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustosun sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 71 artarak 108 bin 177'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 95 artarak 103 bin 205'e, ölenlerin sayısı 3 artarak 1743'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 193 artarak 33 bin 571'e çıktı.

Zatürreden 60 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 450'ye ulaştı, zatürre nedeniyle ölüm kaydedilmedi.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 47 bin 428'e çıktı.

Ülkede, 140 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 418'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam 1066 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 489 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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