Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Belarus, Moldova, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Belarus, Moldova, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 401 artarak 80 bin 696'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artışla 862'ye çıktı.

Virüsten 64 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 75 bin 303'e ulaştı.

Ülkede, 4 bin 531 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen gaftadan beri 400'ün üzerinde görülüyor.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 322 artarak 56 bin 901'e, ölenlerin sayısı ise 9 artışla 1375'e çıktı.

Kovid-19'dan 512 kişinin sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 41 bin 467 oldu.

Ülkede, 14 bin 59 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 262'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen hafta 1022 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 207 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 47 bin 635'e çıktı.

Ülkede, 103 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 521'e ulaştı. Ülkede yeni can kaybı bildirilmedi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 1066 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bin 593 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 87 artarak 58 bin 946'ya, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 482'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 315 artarak 55 bin 633 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 828 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 9 bin 974'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 45 artarak 8 bin 794'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 78 ölümün gerçekleştiği ülkede 1103 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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