Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 348 kişide virüsün görülmesiyle toplam vaka sayısının 234 bin 584'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 44 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 90 artışla 4 bin 520 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 720 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 149 artarak 103 bin 401'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, geçen hafta 4 bin 661 kişide virüs görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Gürcistan'da 549 yeni vaka

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 549 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Vaka sayısı 9 bin 286'ya yükseldi. 268 kişi ise iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 887'ye ulaştı.

Ülkede, 6 hasta daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 58'e yükseldi.

Toplam 5 bin 392 kişinin karantinada, 836 kişinin hastanelerde ve 1100 kişinin de Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutulduğu ülkede salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Söz konusu bölgede bugün 348, başkent Tiflis'te ise 99 vakaya rastlandı. Son 3 gündür Tiflis'te vaka sayları artıyor.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede 5 Ekim'de 578 vakanın tespit edilmesi ile rekor yaşanmıştı.

Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 251 artarak 59 bin 197'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 484'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 118 artarak 55 bin 751 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 959 hastanın tedavisi sürüyor. Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 164 artarak 47 bin 799'a, virüsten iyileşenlerin sayısı 123 artarak 43 bin 644'e ulaştı.

Kovid-19'dan toplam 1066 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 2 bine yakın hastasının tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede 60 Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 108 bin 296'ya yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 90 artarak 103 bin 367'ye, ölenlerin sayısı 3 artarak 1749'a ulaştı.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 7 artarak 33 bin 615'ya çıktı. Zatürreden 10 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 27 bin 517'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 artarak 361'e yükseldi.

Ülkede 70'i çocuk 3 bin 180 Kovid-19 hastasının tedavisi devam ediyor, 86 kişinin sağlık durumu ağır, 14 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan ülkenin Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov'un 3 Ekim'de imzaladığı dış hat uçuşlarında yeni kuralların uygulanmasına ilişkin kararname bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, Kazakistan'a hava yoluyla gelmek isteyen yabancılar, ülkeye girmeden önce 72 saat içinde alınan Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belge olmaksızın uçağa alınmayacak.

Bu kısıtlamaya, diplomatlar, resmi heyet üyeleri ve Kazakistan'da akredite olan uluslararası örgütlerin temsilcileri tabi tutulmayacak ancak onlara ikamet ettiği yerlerde test yaptırılacak.

Diğer yandan yurt dışından hava yoluyla dönen Kazakistan vatandaşları test yaptırmak üzere otellerde karantinaya alınmaya başladı.

Yeni karar gereği, yeniden başlatılan uluslararası uçak seferlerine kısıtlamalar getirilecek. Ulaştırmada Devlet Sıhhi Başhekimi Sadvakas Baygabulov, 16 dış hat seferin kısaltılacağını belirtirken, hangi ülkelere yapılan seferlerin azaltılacağına dair henüz bilgi vermedi.

Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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