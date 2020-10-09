Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

09.10.2020 18:51
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 918 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 60 bin 833'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 18 artışla 1442'ye, iyileşen sayısı da 528 artışla 43 bin 489'a ulaştı.

Ülkede, 15 bin 902 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 29 artarak 2 bin 353'e çıktı.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. "Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Moldova'da, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında, dün 1121 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 489 artarak 82 bin 471'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artışla 885'e çıktı.

Virüsten 462 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 76 bin 543'e ulaştı.

Ülkede, 5 bin 43 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan bu yana 400'ün üzerinde seyrediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 109 artarak 60 bin 342'ye virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 498'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 221 artarak 57 bin 221 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 623 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustosun sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 10 bin 137'ye, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 79'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 48 artarak 8 bin 959'a yükseldi.

Ülkede 1099 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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