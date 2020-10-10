Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor. Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 929 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 61 bin 762'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşen sayısı 493 artarak 43 bin 982'ye, ölenlerin sayısı 16 artışla 1458'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede, 16 bin 322 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 17 artarak 2 bin 370'e yükseldi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 500'ün üzerine çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 552 artarak 83 bin 23'e, ölenlerin sayısı 6 artışla 891'e yükseldi.

Virüsten 440 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 76 bin 983'e ulaştı.

Ülkede, 5 bin 149 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 119 artarak 60 bin 681'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 501'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 257 artarak 57 bin 587'ye olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 593 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 10 bin 190'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 47 artarak 9 bin 6'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 79 ölümün gerçekleştiği ülkede 1095 kişinin tedavisi sürüyor.