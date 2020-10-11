Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

11.10.2020 18:47
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

NUR Belarus, Moldova, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 511 artarak 83 bin 534'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artışla 896'e çıktı.

Kovid-19'dan 237 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 77 bin 220 oldu.

Ülkede eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 500'ün üzerinde çıkıyor.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 389 artarak 62 bin 151'e, ölenlerin sayısı 3 artışla 1461'e yükseldi.

Virüsten 375 kişi iyileşti böylece sağlığına kavuşanların sayısı 44 bin 357'ye ulaştı.

Ülkede, 16 bin 333 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısı 21 artarak 2 bin 391'e çıktı.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 123 artarak 61 bin 17'ye, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 505'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 263 artarak 57 bin 967 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 545 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 32 artarak 10 bin 222'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 9 bin 58'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 79 ölümün gerçekleştiği ülkede 1075 kişinin tedavisi sürüyor.

Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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