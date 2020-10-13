Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

13.10.2020 18:43
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Moldova, Belarus, Özbekistan, Tacikistan ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 657 artarak 63 bin 275'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artışla 1495'e yükseldi.

Kovid-19'dan 374 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 45 bin 102'ye ulaştı.

Ülkede, 16 bin 678 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 406 olduğu belirtildi.

Öte yandan Moldova Acil Durumlar Komisyonu, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasıyla ilgili listeyi yeniledi.

Buna göre, Hınce?ti, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler "kırmızı" olarak belirlendi.

"Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilecek ve salgına karşı tedbirler sıkılaştırılacak. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 526 artarak 84 bin 524'e, ölenlerin sayısı 5 artışla 906'ya çıktı.

Virüsten 374 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 77 bin 797'ye çıktı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 108 artarak 61 bin 642'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 511'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 186 artarak 58 bin 613 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 518 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 37 artarak 10 bin 297'ye çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 74 artarak 9 bin 177'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 79 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1105 kişinin tedavisi sürüyor.

Ukrayna

Ukrayna Bakanlar Kurulu, ülkede devam eden karantina uygulamasını sene sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 133 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 270 bin 587'ye çıkmıştı.

Tacikistan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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