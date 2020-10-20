Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

20.10.2020 11:25
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

NUR Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

NUR Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 5 bin 469 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 309 bin 107'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 53 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 113 artışla 5 bin 786 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 841 kişinin hastaneye kaldırıldığını, iyileşen sayısının ise 3 bin 44 artarak 126 bin 489'a ulaştığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesindeki dini liderlerin temsilcileriyle görüştü ve artan Kovid-19 vakalarına karşı destek istedi.

Zelenskiy ayrıca, günlük vaka sayılarının 9 binlere ulaşması halinde ülkede sıkı karantinaya geçileceğini belirtti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamış, 17 Ekim'de 6 bin 410 kişide virüs görülmüştü.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1194 artarak 19 bin 898'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 328 artarak 8 bin 666'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 158'e ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 6 bin 407 kişi karantinada, 2 bin 862 kişi hastanelerde ve 1420 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 384 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 52 bin 910'a çıktı.

Ülkede 276 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 46 bin 139'a ulaştı.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 1113'e yükseldiği ülkede, 5 bin 171 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Salgının başladığı 18 Mart'tan bu yana toplam 383 bin test yapıldı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 214 artarak 63 bin 737'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 533'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 113 artarak 60 bin 717 olduğu ve salgının başından bu yana virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 487 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 115 artarak 109 bin 623'e yükseldi.

Virüsten 115 kişinin daha iyileştiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 105 bin 145'e, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1799'a ulaştı.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise son 24 saatte 15 artarak 35 bin 980'e çıktı.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 16 artarak 28 bin 239'a, ölenlerin sayısı 5 artarak 387'ye ulaştı.

Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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