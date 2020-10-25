Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

NUR Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 6 bin 88 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 343 bin 498'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 42 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 102 artışla 6 bin 391 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 945 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, iyileşen sayısının 1753 artarak 141 bin 508'e ulaştığını açıkladı.

Karantina uygulamasının yıl sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede ağustos başında vaka sayıları tekrar yükselmeye başlamış, 23 Ekim'de 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 28 bin 472'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 604 artarak 10 bin 767'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artarak 201'e ulaştı.

Eylül başından itibaren vaka sayılarının arttığı ülkede, 4 bin 112 kişi karantinada, 3 bin 766 kişi hastanelerde ve 2 bin 268 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Toplam 17 bin 437 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 26 bin 533 kişi evlerinde izolasyonda kalıyor.

En çok vakanın tespit edildiği başkent Tiflis'te son 24 saatte 788 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 556 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 55 bin 114'e çıktı.

Ülkede 287 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 47 bin 130'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 1130'a yükseldiği ülkede, 6 bin 171 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısı 188 artarak 65 bin 200'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 95 artarak 62 bin 342 oldu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'i iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı 545 ölümün gerçekleştiği ülkedeki hastanelerde 2 bin 311 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 152 artarak 110 bin 402'ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 52 artarak 105 bin 618'e, ölenlerin sayısı 5 artarak 1850'ye ulaştı.

Ülkede 245'i çocuk 2 bin 964 kişinin tedavisi sürüyor, 120 kişinin sağlık durumu ağır 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise 163 artarak 36 bin 895'e yükseldi.

Zatürreden 18 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 460 olarak gerçekleşti.