Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 342 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 370 bin 417'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 78 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 113 artışla 6 bin 868 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 976 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 990 artarak 151 bin 632'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede ağustos başında vaka sayıları tekrar yükselmeye başlamış, 23 Ekim'de 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 hasta salgın nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 273'e ulaştı.

1709 kişide Kovid-19'un görülmesi ile toplam vaka sayısı 35 bin 567'ye, sağlığına kavuşan hastaların sayısı da 2 bin 75 artarak 16 bin 904'e yükseldi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 324 kişi karantinada, 4 bin 209 kişi hastanelerde ve 2 bin 346 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 268 artarak 111 bin 100'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 176 artarak 106 bin 59'a, ölenlerin sayısı 5 artarak 1840'a ulaştı.

Ülkede 287'si çocuk 3 bin 201 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 117 kişinin sağlık durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise son 24 saatte 174 artarak 37 bin 379'a yükseldi.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 659'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 397'ye çıktı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 172 artarak 66 bin 313'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 560'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 123 artarak 63 bin 446 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 307 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 522 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 57 bin 798'e çıktı.

Ülkede 460 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 49 bin 97'ye ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1138'e yükseldi.

Evlerinde 3 bin 580 hastanın doktorların gözetiminde olduğu hastanelerde ise 3 bin 444 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Hastanelerdeki hastaların 93'ünün çok ağır, 878'inin ağır, 2 bin 396'sının durumunun da orta ağırlıkta olduğu aktarıldı.