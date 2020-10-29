Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

29.10.2020 11:55
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 7 bin 342 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 370 bin 417'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 78 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 113 artışla 6 bin 868 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 976 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 990 artarak 151 bin 632'ye ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede ağustos başında vaka sayıları tekrar yükselmeye başlamış, 23 Ekim'de 7 bin 517 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 hasta salgın nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 273'e ulaştı.

1709 kişide Kovid-19'un görülmesi ile toplam vaka sayısı 35 bin 567'ye, sağlığına kavuşan hastaların sayısı da 2 bin 75 artarak 16 bin 904'e yükseldi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 324 kişi karantinada, 4 bin 209 kişi hastanelerde ve 2 bin 346 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 268 artarak 111 bin 100'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 176 artarak 106 bin 59'a, ölenlerin sayısı 5 artarak 1840'a ulaştı.

Ülkede 287'si çocuk 3 bin 201 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 117 kişinin sağlık durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise son 24 saatte 174 artarak 37 bin 379'a yükseldi.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 659'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 397'ye çıktı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 172 artarak 66 bin 313'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 560'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 123 artarak 63 bin 446 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 307 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 522 kişide Kovid-19 tespit edilirken toplam vaka sayısı 57 bin 798'e çıktı.

Ülkede 460 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 49 bin 97'ye ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1138'e yükseldi.

Evlerinde 3 bin 580 hastanın doktorların gözetiminde olduğu hastanelerde ise 3 bin 444 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Hastanelerdeki hastaların 93'ünün çok ağır, 878'inin ağır, 2 bin 396'sının durumunun da orta ağırlıkta olduğu aktarıldı.

Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Apartmanın otoparkında bulunan bir buçuk metrelik yılanın yakalanma anı kamerada Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar         
11:27
Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında Yükselişlerini sürdüren dolar ve euro tarihi zirvenin hemen altında         
10:59
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Otoyol ve köprülere Otoyol ve köprülere "dinamik fiyatlandırma" modeli geliyor: Geçişler ucuzlayacak         
09:51
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı         
15:44
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 12:36:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei