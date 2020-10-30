Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

30.10.2020 10:59
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 8 bin 312 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakama ulaşılarak vaka sayısının 378 bin 729'a çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 78 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 173 artışla 7 bin 41 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1140 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının 3 bin 394 artarak 155 bin 26'ya ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da, bölgelerdeki vaka sayılarına göre farklı tedbirler uygulanıyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 hasta salgın nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 285'e ulaştı.

1696 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 37 bin 304'e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 906 artarak 19 bin 810'a yükseldi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 3 bin 70 kişi karantinada, 4 bin 200 kişi hastanelerde ve 2 bin 324 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 596 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 58 bin 394'e çıktı.

Ülkede 425 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 49 bin 522'ye ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1142'ye yükseldi.

Evlerinde 3 bin 814 hastanın doktorların gözetiminde olduğu, hastanelerde ise 3 bin 359 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Salgının başladığı tarihten bu yana 417 bin 187, son 24 saatte 3 bin 123 Kovid-19 kaynaklı PCR testi yapıldığı aktarıldı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 150 artarak 66 bin 542'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 562'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 132 artarak 63 bin 713 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 267 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustosun sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Belarus

Belarus Devlet Sınırı Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle Letonya, Litvanya, Polonya ve Ukrayna ile kara sınır geçişleri geçici süreliğine sınırlandırıldı.

Söz konusu sınırlamalar, Minsk Ulusal Havalimanındaki sınır geçişi için geçerli olmayacak.

Diplomatik ve konsolosluk misyon mensupları, uluslararası taşımacılık yapan araç şoförleri, uluslararası tren mürettebatları ülkeye serbest şekilde giriş yapabilecek.

Kovid-19 nedeniyle 973 kişinin hayatını kaybettiği Belarus'ta, vaka sayısı 96 bin 529, iyileşen sayısı da 85 bin 332 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan

Kazakistan'da temmuzda yaşanan salgının birinci dalgasından sonra düşüşe geçen Kovid-19 vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 392 artarak 111 bin 492'ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 176 artarak 106 bin 59'a, ölenlerin sayısı 4 artarak 1844'e ulaştı.

Ülkede 303'ü çocuk 3 bin 461 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 135 kişinin sağlık durumu ağır, 9 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ve test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise son 24 saatte 195 artarak 37 bin 574'e yükseldi.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 659'a ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 399'a çıktı.

Özbekistan, Gürcistan, Belarus, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

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