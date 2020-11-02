Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

02.11.2020 11:43
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 6 bin 754 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 402 bin 194'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 36 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, virüse bağlı can kaybı sayısının 69 artışla 7 bin 375 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 801 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 327 artarak 163 bin 768'e ulaştığını ifade etti.

Halkın Hizmetkarları Partisi üyesi milletvekili Aleksey Movçan, Facebook'tan yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif olduğunu bildirdi.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" kategorilerine ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.

Ülkede bugün 14 günde bir güncellenen yeni kategoriler uygulamaya geçerken, başkent Kiev "turuncu"da kalmaya devam etti.

Vaka sayıları ağustosta yükselmeye başlayan ülkede dün 8 bin 752 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia karantinaya alındı

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybettiği ve virüse bağlı can kaybı sayısının 342'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 1852 kişide Kovid-19 görülmesi ile toplam vaka sayısının 42 bin 620'ye, virüsten iyileşenlerin sayısının da 1694 artarak 26 bin 800'e yükseldiği belirtildi.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının arttığı ülkede, 2 bin 977 kişi karantinada, 4 bin 293 kişi hastanelerde ve 2 bin 236 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Toplam 15 bin 411 hastanın tedavisinin sürdüğü ülkede, 29 bin 876 kişi evlerde izolasyonda kalıyor.

Öte yandan, korumasında virüs tespit edildiği için Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın karantinaya girdiği bildirildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 442 kişide virüsün tespit edilmesiyle ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 112 bin 860'a çıktı.

Virüsten 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1857'ye, 114 kişinin de sağlığına kavuşması ile iyileşenlerin sayısı 106 bin 514'e ulaştı.

Ülkede 333'ü çocuk olmak üzere 4 bin 489 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 150 kişinin sağlık durumu ağır, 15 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı ise son 24 saatte 41 artarak 38 bine ulaştı.

Zatürreden iyileşenlerin sayısı 28 bin 819'a, ölenlerin sayısı 402'ye yükseldi, 9 binden fazla zatürre hastasının tedavisi ise devam ediyor.

Öte yandan Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkedeki günlük PSR test sayısının 67 bini aştığını söyledi.

Mamin, virüsün olası ikinci dalgası için yeniden inşa edilmekte olan salgın hastanelerinde 3 bin 355 yatağın daha konuşlandırılacağını belirterek, ülkede yaklaşık 60 bin kişinin Kovid-19 tedavisi için iki aylık ilaç stoku da oluşturulduğunu ifade etti.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 153 artarak 67 bin 254'e, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 1 artarak 571'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 112 artarak 64 bin 466 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 217 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 436 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 59 bin 879'a çıktı.

Ülkede 332 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 50 bin 741'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1155'e yükseldi.

Evlerinde 3 bin 941 hastanın doktorların gözetiminde olduğu, hastanelerde ise 3 bin 441 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


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