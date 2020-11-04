Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

04.11.2020 12:33
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısında 9 bin 524, ölü sayısında ise 199 ile günlük en yüksek rakama ulaşıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 524 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 420 bin 617'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 72 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 199 artışla 7 bin 731'e yükseldiğini kaydetti.

Virüse yakalanan 1514 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 7 bin 536 artarak 176 bin 404'e ulaştığını ifade etti.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgından dolayı 19 hasta hayatını kaybetti ve ölü sayısı 381'e ulaştı.

Ülkede, 2 bin 295 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 46 bin 858'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 bin 537 artarak 31 bin 170'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 295 vakanın görülmesiyle ülkede şimdiye kadar günlük görülen vaka sayılarında en yüksek sayıya ulaşıldı.

Öte yandan Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava'da Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde vaka sayısı 432 artarak 113 bin 741 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 117 artarak 107 bine yaklaştı, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1867'ye yükseldi.

Öte yandan, Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artmaya başlayan Doğu Kazakistan, Karagandı, Akmola, Kuzey Kazakistan eyaletlerine ek kısıtlamalar getirildi.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 495 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 60 bin 774'e çıktı.

Ülkede 527 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 51 bin 815'e ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 1163'e yükseldi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 145 artarak 67 bin 698'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 1 artarak 575'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 70 artarak 64 bin 885 olduğu aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 238 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


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