Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

06.11.2020 11:45
Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler, System.String[]

Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan iyileşen sayısında 10 bin 762 ile günlük en yüksek rakam yaşandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 721 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 440 bin 188'e çıktığını bildirdi. Stepanov, son 24 saatte 80 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak ölü sayısının 201 artışla 8 bin 125 olduğunu kaydetti. Virüse yakalanan 1517 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 10 bin 762 artarak 195 bin 544'e ulaştığını ifade etti.

Başkent Kiev'de de 1002 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam yaşandı. Ülkede dün 9 bin 850 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte 2 bin 775 vakanın görülmesiyle ülkede bugüne kadar günlük rastlanan vaka sayılarında en yüksek sayıya ulaşıldı. Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede dün salgın nedeni ile 22 hasta hayatını kaybetti ve ölü sayısı 423'e ulaştı. Ülkede 2 bin 775 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 52 bin 34'e, sağlığına kavuşanların sayısı da 3 bin 560 artarak 37 bin 19'a yükseldi. Toplam 14 bin 525 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 619 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 591 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 114 bin 826'ya yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı 200 artarak 107 bin 339'a, 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1879'a çıktı. Ülkede 340'ı çocuk 5 bin 608 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 155 kişinin sağlık durumu ağır, 22 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası 231 artarak 38 bin 721'e, iyileşenlerin sayısı 51 artarak 29 bin 14'e ulaştı. Ülkede 9 binden fazla zatürre hastasının tedavisi devam ediyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısı 130 artarak 68 bin 139'a çıktığı bildirildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 79 artarak 65 bin 333 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 579 kişinin öldüğü ülkede, 2 bin 227 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika


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