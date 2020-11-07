Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna'da son 24 saatte günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 10 bin 746 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 450 bin 934'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 82 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktararak, ölü sayısının 187 artışla 8 bin 312 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan 1470 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 8 bin 685 artarak 204 bin 229'a ulaştığını ifade etti.

Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte 2 bin 859 ile günlük rastlanan en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'a bağlı 18 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 441'e ulaştı.

Ülkede 2 bin 859 kişide Kovid-19 tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 54 bin 893'e, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 754 artarak 39 bin 773'e yükseldi.

Toplam 14 bin 614 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 585 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 556 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı 62 bin 304'e çıktı.

Ülkede 551 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 53 bin 406'ya ulaştı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 1172'ye yükseldi.

3 bin 445 hastanın evlerinde doktor gözetiminde olduğu, hastanelerde ise 3 bin 645 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 613 artarak 115 bini geçti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 191 artarak 107 bin 530'a, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1886'ya çıktı.

Ülkede 389'u çocuk 6 bin 23 Kovid-19 hastanın tedavisi sürüyor, 163 kişinin sağlık durumu ağır, 18 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 144 artarak 68 bin 367'ye, virüs kaynaklı ölüm sayısının 2 artarak 581'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 73 artarak 65 bin 550 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 236 hastanın tedavisi sürüyor.