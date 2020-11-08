Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Son Dakika

Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 9 bin 397 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 460 bin 331'e çıktığını bildirdi.

Stepanov, son 24 saatte 49 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 138 artışla 8 bin 450 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 1157 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 637 artarak 206 bin 866'ya ulaştığını ifade etti.

Ülkede dün 10 bin 746 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

Gürcistan

Gürcistan'da son 24 saatte tespit edilen 2 bin 901 vaka ile günlük rastlanan en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son bir gün içinde Kovid-19'dan dolayı 34 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 475'e ulaştı.

Ülkede 2 bin 901 kişide Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 57 bin 794'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 2 bin 799 artarak 42 bin 572'ye yükseldi.

Toplam 14 bin 680 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 641 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 729 artarak 116 bini geçti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 138 artarak 107 bin 530'a, 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1893'e çıktı.

Ülkede 397'si çocuk 6 bin 601 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 188 kişinin sağlık durumu ağır, 20 kişinin de durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son 24 saatte Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vakası 176 artarak 39 bin 58'e, iyileşenlerin sayısı 59 artarak 29 bin 138'e ulaştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 155 artarak 68 bin 593'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 76 artarak 65 bin 762 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı 583 kişinin öldüğü ülkedeki hastanelerde 2 bin 247 hastanın tedavisi sürüyor.